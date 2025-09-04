윤윤수 미스토홀딩스 회장, 한국외대에 10억 기부

대학 발전과 인재 양성 위해 기탁

한국외국어대학교는 윤윤수 미스토홀딩스 회장(정치외교학과 66학번)이 발전기금 10억원을 기부했다고 4일 밝혔다.

윤윤수 미스토홀딩스 회장(왼쪽)과 박정운 총장이 발전기금 기부 증서와 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 한국외국어대학교 AD 원본보기 아이콘

윤 회장은 지난달 22일 한국외대 서울캠퍼스에서 열린 후기 학위수여식에서 특별 축사를 진행했다. 이후 박정운 총장 등 주요 보직자들과 함께 발전기금 기부 서명식을 가졌다.

이번 기부금은 '윤윤수 AI(인공지능) 석좌교수 기금'으로 조성돼, 한국외대의 AI 분야 교육·연구 역량을 강화하고 미래 인재 양성과 학문적 성과 창출의 기반으로 활용될 예정이다.

박 총장은 "이번 기부는 한국외대가 AI 분야에서 교육·연구 수준을 한 단계 도약시키는 소중한 계기가 될 것"이라고 말했다.

윤 회장은 휠라코리아(현 미스토홀딩스) 설립을 시작으로 이탈리아 휠라 본사와 미국 아쿠쉬네트컴퍼니(현 아쿠쉬네트홀딩스)를 인수하며 글로벌 스포츠·패션 산업의 지형을 바꾼 세계적 기업가다. 현재는 글로벌 골프 브랜드인 아쿠쉬네트를 보유한 미스토홀딩스를 이끌고 있다.

그는 스마트도서관 건립기금을 비롯해 발전기금과 장학기금을 꾸준히 쾌척하며 대학 발전과 후학 양성에 힘써왔다. 이번 기부로 누적 기부액은 약 35억원에 이른다.

한편 한국외대는 지난 7월 윤 회장에게 명예 경영학박사 학위를 수여한 바 있다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>