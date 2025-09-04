[포토] 전동차 방화관련 화재안정성 테스트

4일 경기도 고양시 지축차량기지에서 열린 전동차 화재 시연 현장에서 소방 관계자가 전동차 내장재 6종에 대한 방염 성능 테스트를 하고 있다.







