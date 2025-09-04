본문 바로가기
시진핑, 방중 정상과 릴레이 회담…북중 정상회담은?

김민영기자

입력2025.09.04 15:38

푸틴 중국 떠나…북·중·러 회담 무산
중·러는 양자회담 성사

시진핑 중국 국가주석이 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식 다음날인 4일(현지시간) 중국을 방문한 각국 정상들과 연이어 양자회담에 나섰다. 시 주석이 방중 정상들과 릴레이 회담에 나서면서 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담이 성사될지 여부에도 관심이 쏠리고 있다.


연합뉴스

연합뉴스

관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 오전 라오스, 베트남, 쿠바, 짐바브웨 등 국가정상과 차례로 회담했다.

시 주석은 라오스와의 정상회담에서 "현재 국제 지역적 형세에 복잡하고 심각한 변화가 일어나고 있다"면서 "양국이 서로의 핵심 이익 및 중대관심사인 문제에 대해 굳게 지지해야 한다"고 강조했다.


또 베트남과의 정상회담에서는 "일방주의와 정글의 법칙이라는 역류에 직면해 점점 많은 국가가 단결 자강해야 희망이 있다고 인식하고 있다"면서 "중국은 베트남과 함께 글로벌 사우스의 공동이익을 지키고 싶다"고 말했다.


시 주석이 활발한 외교 일정을 이어가면서 북·중 정상회담 성사 여부에도 관심이 쏠리고 있다. 만약 북·중회담이 성사된다면 2019년 6월 시 주석의 북한 국빈 방문 계기로 이뤄진 제5차 정상회담 이후 약 6년 만이다. 하지만 아직까지 북·중 회담이 열릴지는 알려지지 않았다.

시 주석과 김정은 국무위원장은 전날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 톈안먼 망루에 올라 열병식을 지켜봤다. 푸틴 대통령과 시 주석의 양자 정상회담은 앞선 2일 이루어졌고, 이후 푸틴 대통령은 4일 러시아 연해주 블라디보스토크로 돌아갔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

