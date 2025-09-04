본문 바로가기
김재병 경기소방본부장, 4일 안산 지하공동구 현장 점검

이영규기자

입력2025.09.04 15:28

시계아이콘00분 28초 소요
김재병 경기도소방재난본부장이 4일 안산시 단원구에 위치한 지하 공동구 현장을 점검했다.


이날 점검은 김재병 도 소방재난본부장을 비롯해 안산소방서와 안산도시공사 관계자 등 10여명이 함께했다.

김재병 도 소방재난본부장은 현장을 찾아 ▲피난로 장애물 적치 금지 여부 확인 ▲자동화재탐지설비 등 소방시설 정상 작동 ▲정기점검 및 합동훈련을 통한 관계기관 합동 대응체계 등을 직접 살폈다.


김재병 경기도소방재난본부장(맨 왼쪽)이 4일 안산 지하 공동구를 찾아 현장 관계자 등과 이야기를 나누고 있다. 경기도소방재난본부 제공

김재병 경기도소방재난본부장(맨 왼쪽)이 4일 안산 지하 공동구를 찾아 현장 관계자 등과 이야기를 나누고 있다. 경기도소방재난본부 제공

지하 공동구는 전력·통신·가스 등 핵심 기반 시설이 집적된 국가중요시설로, 작은 사고 하나도 도시 전체에 큰 피해로 이어질 수 있다. 따라서 평소 철저한 안전관리가 필수적이다. 특히 밀폐 구조 특성상 화재 시 연기 확산과 피해가 순식간에 커질 수 있어, 선제적 점검과 관리가 중요하다.


김재병 도 소방재난본부장은 "공동구는 전력·통신·가스가 한데 모인 시설로, 작은 불씨 하나가 도시 전체를 멈춰 세울 수 있을 만큼 위험한 시설"이라며 "관계기관과 함께 빈틈없는 예방 점검으로 도민이 안심할 수 있는 안전망을 구축하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
