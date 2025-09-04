부안군, 일반음식점 영업주 '위생교육'

부안예술회관 1층 다목적 강당서 진행

전북 부안군은 일반음식점 기존 영업자를 대상으로 '일반음식점 영업주 위생교육'을 실시했다고 4일 밝혔다.

지난 3일 부안예술회관 1층 다목적 강당에서 진행된 이번 교육은 적극행정을 바탕으로 식중독 예방 및 위생 관리, 식품위생법 정책 방향, 식품접객업 서비스 개선에 관한 내용을 중심으로 진행됐다.

군은 ㈔한국외식업중앙회 전북특별자치도교육원이 주관한 이번 교육을 통해 안전하고 위생적인 음식문화 및 환경 기반을 조성하며 내·외국인 방문객에게 이용 편의를 제공해 위생 및 친절 서비스 수준을 향상시키고 군을 방문한 관광객의 만족도를 증가시키기 위해 실시됐다.

특히 더운 날씨에 발생할 수 있는 식중독을 예방하기 위해 식중독 예방 6대 수칙과 식중독 예방 요령 등을 안내하고, 관광객에게 안전한 먹거리를 제공할 수 있도록 철저한 식품 위생 관리에 대해 당부했다.

권익현 군수는 "식중독 예방 및 친절 서비스 제공을 위해 노력하는 영업주분들의 노력에 감사드리며, 앞으로도 많은 관광객이 부안군 내 음식점을 방문할 수 있도록 힘써주시길 바란다"고 말했다.





