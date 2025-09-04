본문 바로가기
"어, 시장이 바뀌었나?" 평택시 포럼에 등장한 'AI 시장 ' 눈길

정두환기자

입력2025.09.04 11:43

평택시, 'PATH 2025' 개최…첨단기술 거점 도약 선포
AI 시장 나서 투자환경 소개…패널 토론에도 참가

지난 3일 경기도 평택시 고덕면 소재 코트야드바이메리어트 평택에서 열린 평택시의 첨단전략산업 포럼 'PATH 2025(Pyeongtaek Advanced Technology Hub)'에는 정장선 시장 대신 낯선 여성 시장이 등장했다.

평택시가 개최한 첨단전략산업 포럼 'PATH 2025'에 등장한 'AI 시장'이 패털 토론에서 전문가들과 의견을 나누고 있다. 평택시 제공

시장은 포럼에서 인공지능(AI ) 등 시의 첨단전략산업 비전을 공유하고 시의 브레인시티 등 주요 사업을 소개했다. 주요 토론에도 참여해 패널들과 다양한 의견을 나눴다.


이 인물은 평택시가 반도체를 넘어 AI 등 첨단전략산업의 글로벌 거점으로 도약하겠다는 의지를 담아 등장시킨 'AI 시장'이다. 시는 이날 'AI 시장'을 등장시켜 AI 휴먼과 대규모 언어모델(LLM)을 결합한 '대화형 비전 선포 퍼포먼스'를 선보였다.

이날 기조연설에서는 조용민 언바운드랩데브 대표가 '우리의 질문을 비웃는 AI, 우리는 무엇을 고민해야 하나'를 주제로 AI 시대의 도전과제를 짚었다. 패널 토의에서는 이학주 평택산업진흥원장, 김형태 성균관대학교 교수, 윤일규 한국과학창의재단 실장이 참여했다.


이어진 전문가 세션에서는 이현익 과학기술정책연구원 부연구위원, 전상훈 카이스트 교수, 신상훈 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수가 참여해 대한민국과 평택의 반도체 산업과 미래 전략의 방향성에 대해서 논의했다.

정장선 평택시장이 'PATH 2025'에서 시의 첨단전략산업 비전을 설명하고 있다. 평택시 제공

이학주 평택산업진흥원장은 "PATH 2025의 첫 개최는 평택시가 AI와 반도체를 미래 전략 산업으로 육성하겠다는 의지를 대내외에 알리는 출발점"이라며 "앞으로 산학연 협력과 인재 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.


정장선 시장은 "이번 PATH 2025를 기점으로 평택은 AI와 반도체를 양축으로 미래 전략 도시로 나아갈 것"이라며 ""앞으로도 시민과 청년, 전문가가 함께하는 혁신 정책을 통해 평택을 글로벌 첨단도시로 성장시키겠다"라고 했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
