코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로

4일 코스피가 상승 출발하며 장 초반 3200선 재탈환을 시도하고 있다. 코스닥도 오름세를 보이며 800대를 회복했다.

이날 오전 9시 15분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.44% 뛴 3198.54를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.14% 오른 3188.84에 출발해 오름폭을 키우고 있다.

개인과 외국인이 각각 499억원, 4억원을 순매수하며 상승세를 견인하고 있다. 반면 외국인이 홀로 590억원을 팔아 치우고 있다.

대부분 업종이 상승하고 있다. 유통(1.66%) 기계·장비(1.52%) 화학(1.10%) 의료·정밀기기(1.08%) IT서비스(0.81%) 전기·가스(0.69%) 건설(0.68%) 섬유·의류(0.53%) 전기·전자(0.52%) 제조(0.47%) 등의 순이다. 반면 증권(-0.37%) 보험(-0.09%) 운송·창고(-0.01%) 등은 내리고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 266,500 전일대비 4,000 등락률 +1.52% 거래량 900,403 전일가 262,500 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 ‘팔자’나선 외국인...호실적 종목에는 러브콜?[클릭 e종목]"테스, 전방 투자 효과 지속…목표주가 ↑"코스피, 외국인 2거래일 연속 순매수 유입…소폭 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (2.19%) LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 354,000 전일대비 5,500 등락률 +1.58% 거래량 261,985 전일가 348,500 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 LG엔솔, 카이스트와 '12분 급속충전' 리튬메탈전지 기술 개발산업부, 고망간 배터리 R&D 예산 첫 편성…中 저가 공세 맞선다LG엔솔, 벤츠와 초대형 배터리 공급계약…15조원 규모 전 종목 시세 보기 close (1.36%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 1,500 등락률 +2.40% 거래량 3,007,303 전일가 62,400 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 ‘팔자’나선 외국인...호실적 종목에는 러브콜?두산에너빌리티, 제주서 '풍력발전 컨트롤타워' 개소…국내 최초K-콘텐츠와 맞물린 K-라면, 글로벌 시장에서 날개 단다 전 종목 시세 보기 close (2.88%) 등이 강세다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 940,000 전일대비 1,000 등락률 -0.11% 거래량 39,701 전일가 941,000 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 주식자금이 더 필요하다면? 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지!관세 불확실성에도 코스피 강보합…기술주 반등 기대감 영향6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등 전 종목 시세 보기 close 도 0.53% 오르고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,550 전일대비 250 등락률 -0.36% 거래량 4,080,421 전일가 69,800 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 ‘팔자’나선 외국인...호실적 종목에는 러브콜?코스피, 외국인 2거래일 연속 순매수 유입…소폭 상승 마감K-콘텐츠와 맞물린 K-라면, 글로벌 시장에서 날개 단다 전 종목 시세 보기 close (-0.29%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,012,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 14,194 전일가 1,012,000 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 관세 불확실성에도 코스피 강보합…기술주 반등 기대감 영향분할 앞둔 삼성바이오로직스, 길어지는 주가 부진외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (-0.10%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,250 전일대비 1,250 등락률 -0.56% 거래량 81,508 전일가 221,500 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 "소아암 환아에 희망을" 현대차, 미국이어 유럽·인도로 후원 확대현대차, 새 아트 파트너십 '현대 트랜스로컬' 전시 개막현대차 노조, 7년 만에 파업 결정…3~5일 '부분 파업' 전 종목 시세 보기 close (-0.45%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 106,200 전일대비 800 등락률 -0.75% 거래량 208,956 전일가 107,000 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 기아, 호주 진출 37년 만에 누적 100만대 판매했다기아, 농촌 가축분뇨 자원화로 농촌 환경 개선 앞장기아, 8월 내수 판매 7%↑…베스트 셀링카는 쏘렌토 전 종목 시세 보기 close (-0.56%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 108,300 전일대비 1,900 등락률 -1.72% 거래량 157,332 전일가 110,200 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (-0.54%) 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 170,600 전일대비 900 등락률 -0.52% 거래량 63,261 전일가 171,500 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 400% 레버리지를 연 4%대 최저금리로! 신용미수대환도 당일 가능!코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지셀트리온, 다발 골수종 치료제 바이오시밀러 유럽 임상 3상 승인 전 종목 시세 보기 close (-0.17%) 등은 내리고 있다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.89% 오른 803.87을 기록 중이다. 지수는 전장보다 0.34% 오른 799.53으로 거래를 시작한 뒤 상승세를 이어가고 있다.

개인과 외국인이 각각 15억원, 21억원을 순매수하고 있고 기관이 홀로 18억원을 순매도하고 있다.

업종별로는 제약·운송장비·부품(1.27%) 화학·금속(1.05%) 기계·장비(1.02%) 금융(0.95%) 제조(0.94%) 의료·정밀기기(0.91%) 유통(0.84%) 건설(0.78%) IT서비스(0.63%) 섬유·의류(0.59%) 전기·전자(0.53%) 오락·문화(0.38) 등의 순으로 오르고 있다. 운송·창고(-1.34%) 출판·매체복제(-0.79%) 등은 약세다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 149,900 전일대비 1,500 등락률 -0.99% 거래량 92,608 전일가 151,400 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 코스피, 외국인 2거래일 연속 순매수 유입…소폭 상승 마감6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지 전 종목 시세 보기 close (-0.73%)와 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 96,800 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 231,950 전일가 96,900 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 주식자금이 더 필요하다면? 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지!6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등글로벌 격전지되는 '뇌혈관장벽 플랫폼'…에이비엘바이오 임상 성과로 존재감 부각 전 종목 시세 보기 close (-0.52%)를 제외하고 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 464,500 전일대비 1,000 등락률 +0.22% 거래량 100,658 전일가 463,500 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 코스피, 외국인 2거래일 연속 순매수 유입…소폭 상승 마감6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지 전 종목 시세 보기 close (0.76%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 119,000 전일대비 700 등락률 +0.59% 거래량 164,157 전일가 118,300 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 산업부, 고망간 배터리 R&D 예산 첫 편성…中 저가 공세 맞선다6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등주식자금 마련을 연 4%대 최저금리로! 신용미수대환도 가능! 전 종목 시세 보기 close (0.68%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 310,000 전일대비 5,500 등락률 +1.81% 거래량 86,200 전일가 304,500 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (2.96%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 50,500 전일대비 600 등락률 +1.20% 거래량 157,502 전일가 49,900 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (1.20%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 633,000 전일대비 11,000 등락률 +1.77% 거래량 31,112 전일가 622,000 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (1.13%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 275,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 23,529 전일가 275,500 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지[클릭 e종목]"로봇수요, 구조적 확산…로보티즈·현대무벡스 주목" 전 종목 시세 보기 close (0.73%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,600 전일대비 300 등락률 +0.76% 거래량 84,834 전일가 39,300 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (0.13%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 197,600 전일대비 6,000 등락률 +3.13% 거래량 116,199 전일가 191,600 2025.09.04 10:12 기준 관련기사 6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (1.88%)이 오름세를 보이고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



