본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로

권현지기자

입력2025.09.04 09:39

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

나란히 상승 출발

4일 코스피가 상승 출발하며 장 초반 3200선 재탈환을 시도하고 있다. 코스닥도 오름세를 보이며 800대를 회복했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 오전 9시 15분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.44% 뛴 3198.54를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.14% 오른 3188.84에 출발해 오름폭을 키우고 있다.


개인과 외국인이 각각 499억원, 4억원을 순매수하며 상승세를 견인하고 있다. 반면 외국인이 홀로 590억원을 팔아 치우고 있다.

대부분 업종이 상승하고 있다. 유통(1.66%) 기계·장비(1.52%) 화학(1.10%) 의료·정밀기기(1.08%) IT서비스(0.81%) 전기·가스(0.69%) 건설(0.68%) 섬유·의류(0.53%) 전기·전자(0.52%) 제조(0.47%) 등의 순이다. 반면 증권(-0.37%) 보험(-0.09%) 운송·창고(-0.01%) 등은 내리고 있다.


시가총액 상위 종목 가운데서는 SK하이닉스 (2.19%) LG에너지솔루션 (1.36%) 두산에너빌리티 (2.88%) 등이 강세다. 한화에어로스페이스 도 0.53% 오르고 있다. 삼성전자 (-0.29%) 삼성바이오로직스 (-0.10%) 현대차 (-0.45%) 기아 (-0.56%) KB금융 (-0.54%) 셀트리온 (-0.17%) 등은 내리고 있다.


같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.89% 오른 803.87을 기록 중이다. 지수는 전장보다 0.34% 오른 799.53으로 거래를 시작한 뒤 상승세를 이어가고 있다.

개인과 외국인이 각각 15억원, 21억원을 순매수하고 있고 기관이 홀로 18억원을 순매도하고 있다.


업종별로는 제약·운송장비·부품(1.27%) 화학·금속(1.05%) 기계·장비(1.02%) 금융(0.95%) 제조(0.94%) 의료·정밀기기(0.91%) 유통(0.84%) 건설(0.78%) IT서비스(0.63%) 섬유·의류(0.59%) 전기·전자(0.53%) 오락·문화(0.38) 등의 순으로 오르고 있다. 운송·창고(-1.34%) 출판·매체복제(-0.79%) 등은 약세다.


시총 상위 10개 종목 중에서는 리가켐바이오 (-0.73%)와 에이비엘바이오 (-0.52%)를 제외하고 알테오젠 (0.76%) 에코프로비엠 (0.68%) 펩트론 (2.96%) 에코프로 (1.20%) 파마리서치 (1.13%) 레인보우로보틱스 (0.73%) HLB (0.13%) 삼천당제약 (1.88%)이 오름세를 보이고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛난다 세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 한국 기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

엔비디아에 도전하는 한국 AI반도체 회사는

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기