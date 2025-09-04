본문 바로가기
국립광주과학관, '대한민국 SNS 대상' 후보 올라

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.04 09:02

국립광주과학관은 과학관이 운영하는 SNS 채널이 '2025 대한민국 SNS 대상' 후보에 올라 국민 투표 독려 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.


대한민국 SNS 대상은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 행사로, 기업이나 공공기관의 SNS 운영을 종합적으로 평가해 국민과 활발히 소통하는 기관을 시상한다.

올해 처음 후보에 오른 광주과학관은 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 카카오톡 등 다양한 채널을 통해 과학 지식과 프로그램을 알기 쉽게 전달하며 국민과 소통해왔다.

특히 직원들이 직접 출연해 인터넷 밈(meme)을 패러디한 영상을 공개하고, 지구의 날·환경의 날·에너지의 날 등 주요 계기일과 연계해 환경보호 실천을 알리는 이벤트를 진행하는 등 관심을 끌었다.


투표 이벤트는 대한민국 SNS 대상 누리집에서 공공분야 항목의 '국립광주과학관'을 선택해 추천 버튼을 누른 뒤 인증샷을 구글폼에 제출하면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 50명에게 네이버페이 상품권을 증정하며, 이달 12일까지 진행된다. 자세한 내용은 과학관 누리집에서 확인할 수 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
