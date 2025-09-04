본문 바로가기
논란의 '윤석열차' 부천국제만화축제서 다시 전시

이종길기자

입력2025.09.04 08:54

최근 5년간 수상작 선보이기로 하면서 포함돼

윤석열 전 대통령 부부를 풍자해 논란을 빚었던 '윤석열차' 만평이 부천국제만화축제에 다시 전시된다.


2022년 전국학생만화공모전 금상 수상작 '윤석열차'

2022년 전국학생만화공모전 금상 수상작 '윤석열차'

한국만화영상진흥원은 오는 26∼28일 경기 부천시 한국만화박물관 일대에서 열리는 부천국제만화축제에서 학생만화공모전 역대 수상작을 전시한다고 3일 밝혔다. 대상은 2021∼2025년 수상작으로, 2022년 금상 수상작인 윤석열차도 포함됐다.

윤 전 대통령 얼굴이 전면에 그려진 열차가 중앙에 배치된 작품이다. 조종석에는 윤 전 대통령의 부인 김건희 여사로 추정되는 여성, 객실에는 칼을 든 검사들이 타고 있다. 열차 앞에 있던 시민들은 놀란 표정으로 달아나고 있다.


2022년 부천국제만화축제에서 공개되면서 정치적 논란에 휘말려 2년간 전시가 중단됐다. 당시 문화체육관광부는 진흥원에 엄중한 경고와 함께 후원 명칭 취소, 국비 보조금 대폭 삭감 등의 조치를 했다.


한국만화영상진흥원 관계자는 이번 전시에 대해 "최근 5년간 수상작을 선보이기로 하면서 윤석열차도 포함됐다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
