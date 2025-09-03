주광덕 시장 "따뜻한 동행 20년…복지관이 든든한 동반자 되길"

남양주시 동부노인복지관, 개관 20주년 기념행사 성료

경기 남양주시(시장 주광덕)는 3일 수동멀티스포츠센터에서 남양주시 동부노인복지관(관장 정영민) 개관 20주년 기념행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 3일 수동멀티스포츠센터에서 남양주시 동부노인복지관 개관 20주년 기념행사에서 축사를 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

동부노인복지관은 사회복지법인 휴먼복지회(이사장 김도묵)가 수탁 운영하고 있으며, 2005년 9월 개관 이후 20년 동안 어르신들을 위한 다양한 복지서비스를 제공해 왔다. △문화활동 △평생교육 △노인일자리 △노인맞춤돌봄 서비스 등 시 동부권역 노인복지의 중심 역할을 수행해 온 대표 노인복지관이다.

행사에는 주광덕 시장을 비롯해 조성대 시의장, 도의원, 시의원, 복지관 회원, 후원자, 자원봉사자 등 600여 명이 참석했다. 시상식에는 노인복지 발전에 기여한 후원자와 자원봉사자 등이 공로를 인정받으며 의미를 더했다.

부대행사로 마련된 홍보부스에서는 복지관과 유관기관의 사업을 소개해 참여자들의 관심을 끌었다. 이어 트로트 가수 황민호의 축하공연이 분위기를 돋우었으며, 복지관 어르신과 직원, 후원자, 자원봉사자 20명이 함께한 '개관 20주년 기념 합창' 무대는 큰 감동을 선사했다.

주광덕 시장은 "남양주시 동부노인복지관의 개관 20주년을 진심으로 축하드린다"며 " 앞으로도 어르신들이 행복하게 생활할 수 있도록 복지관이 든든한 동반자가 되길 바란다"고 전했다.

이어 "시에서도 어르신들의 건강한 노후를 위한 다양한 복지사업에 적극 지원하겠다"고 말했다.

김도묵 이사장은 "남양주시 동부노인복지관이 관내 노인복지의 큰 기둥으로서 역할을 잘 수행하기를 바란다"며 "법인도 시대적 사명과 사회적 책임을 다하기 위해 적극 지원하겠다"고 전했다.

한편, 동부노인복지관은 새로운 서비스도 확대해 나가고 있다. 국민체육진흥공단과 시의 지원을 받아 '가상현실 스포츠실'을 조성해 9월 1일부터 운영을 시작했다. 이는 어르신들에게 새로운 여가 기회를 제공하기 위한 것으로, 만 60세 이상 시민이라면 누구나 이용할 수 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>