본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산항만공사, KMI와 ‘AI 추진 간담회’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.03 17:26

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항만·물류 AI 적용 모색

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 3일 본사 대회의실에서 한국해양수산개발원(KMI) 전문가와 함께 '부산항 AI 추진 간담회'를 열었다.

부산항만공사가 KMI와 ‘AI 추진 간담회’를 갖고 있다. 부산항만공사 제공

부산항만공사가 KMI와 ‘AI 추진 간담회’를 갖고 있다. 부산항만공사 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 간담회는 정부가 추진하는 'AI 3대 강국 도약' 기조에 맞춰 부산항의 AI 활용 전략을 구체화하기 위한 자리다.


행사에는 송상근 사장을 비롯해 지난 8월 출범한 'BPA AI 추진단'과 관련 부서장, KMI 연구진이 참석했다. 참석자들은 항만·해운물류·해사 분야의 AI 도입 가능성과 과제를 발표하고 부산항의 AI 적용 확대 방안을 놓고 논의를 이어갔다.

송상근 사장은 "AI 기술은 부산항의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 핵심 수단"이라며 "앞으로도 전문가들과 협력을 넓혀 항만 전 분야에 AI 기술을 적용해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

금융위, 대체거래소 거래량 규제 최대 1년 유예...15%룰은 유지

새로운 이슈 보기