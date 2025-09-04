전 세계 VC 한자리에…중기부 '글로벌 벤처투자 서밋' 개최

APEC 연계…17개국 147개 투자기관 참여

블랙록·레전드 캐피탈 등 글로벌 VC 총출동

한국 생태계 IR·상장시장 설명회 진행

중소벤처기업부는 4일 제주도 서귀포시 제주국제컨벤션센터(ICC)에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의 연계행사로 '2025 글로벌 벤처투자 서밋' 행사를 개최했다.

글로벌 벤처투자 서밋은 한국벤처캐피탈협회, 한국벤처투자와 협력해 개최하는 글로벌 벤처투자기관 교류·협력 행사로, 전 세계 17개국 77개 해외기관과 60여개 국내 투자기관 등 총 147개 기관이 참여하며 국내 단일 벤처투자 행사로는 역대 최대 규모로 개최됐다. 특히 레전드 캐피탈·버텍스 그로스·아시아 얼터너티브스 등 유력 글로벌 투자기관들이 다수 참가했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 4일 제주 제주국제컨벤션센터(ICC)에서 열린 '2025 글로벌 벤처투자 서밋 in APEC'에서 환영사를 하고 있다. 중소벤처기업부

이번 서밋의 첫 번째 세션에서 글로벌 자산운용사 블랙록과 대체투자시장 분석기관 프레퀸의 '글로벌 시장동향' 관련 강연이 진행됐다. 이어 'APEC 벤처생태계 협력'이라는 주제로 APEC 역내 벤처캐피털(VC)과 출자자(LP) 간 패널토론이 이어졌다. '한국생태계 IR'을 위한 마지막 세션에는 리벨리온·무신사·더핑크퐁컴퍼니·오토노머스에이투지 등 대한민국 대표기업의 투자유치 설명회와 삼성증권의 한국상장시장 설명회 등이 진행됐다.

한성숙 중기부 장관은 "해외 정부기관과 투자자들이 모인 오늘 행사를 계기로 대한민국 벤처생태계와 APEC 생태계가 더 강한 파트너십으로 긴밀히 연결되기를 기대한다"고 말했다.





제주=이성민 기자 minute@asiae.co.kr



