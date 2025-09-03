김성환 환경부 장관, 강진 병영천댐 후보지 현장 방문

김성환 환경부 장관이 최근 전남 강진군 병영천댐 후보지를 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 주민 의견을 들었다.

강진원 강진군수가 지난달 29일 강진 병영천댐 후보지 현장에서 김성환 환경부장관에게 기후위기·재난 예방 등과 관련해 현안사업의 필요성을 설명하고 있다. 강진군 제공 AD 원본보기 아이콘

3일 강진군에 따르면 이번 방문은 지난 정부에서 발표한 신규 댐의 필요성을 확인하고 지역 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 현장에는 문금주 국회의원, 김영우 영산강유역환경청장, 김정섭 전남도 환경산림국장, 장병훈 한국수자원공사 수자원환경부문장 등 관계자들과 강진원 강진군수, 지역주민 대표들이 참석했다. 참석자들은 병영천 기후대응댐의 필요성과 시급성을 강조하며 조속한 추진을 건의했다.

강 군수는 "병영천 유역은 반복된 홍수와 가뭄으로 주민 생존권이 위협받고 있는 만큼 홍수조절용 댐은 더 미룰 수 없는 과제"라고 말했다. 문 의원도 "군민 안전과 지역 발전을 위해 중앙정부 차원의 신속한 지원이 필요하다"고 요청했다.

병영면은 지난 2012년, 2021년, 2024년 집중호우로 특별재난지역으로 지정됐고, 가뭄 시기에는 제한급수를 겪어왔다. 후보지인 홈골 저수지는 조성된 지 50년이 넘어 안전 등급 'C등급' 판정을 받아 보강이 시급한 상황이다.

김 장관은 "강진군과 주민 의견을 최대한 반영해 합리적인 댐 추진 방향을 설정하겠다"고 밝혔다. 군은 이번 현장 방문을 계기로 주민 협의와 행정 절차를 속도감 있게 추진해 사업의 조기 착수와 성과 창출을 목표로 하고 있다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>