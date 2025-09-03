본문 바로가기
中 리셉션에 김정은 참석…시진핑 "정글의 법칙 돌아가선 안 돼"

김민영기자

입력2025.09.03 16:22

시진핑 "중국 언제나 세계 평화 이끄는 힘"
김정은·푸틴, 시 주석과 나란히 입장

시진핑 중국 국가주석이 3일 "중국은 언제나 세계 평화를 이끄는 힘이 될 것"이라고 말했다.


EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

로이터통신에 따르면 시 주석은 이날 중국 전승절 80주년을 기념해 열린 리셉션에서 이같이 말했다. 시 주석은 "인간은 같은 지구에서 조화롭게 살아야 하며, 정글의 법칙으로 돌아가선 안 된다"며 "우린 언제나 평화적 발전의 길을 견지하고, 세계 평화와 안정을 굳건히 수호하며, 인류 운명공동체 건설을 위해 함께 노력해야 한다"고 강조했다.

김정은 북한 국무위원장은 이날 시 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 걸으며 리셉션장에 입장했다. 시 주석이 가운데에 섰고, 좌우에 김 위원장과 푸틴 대통령이 함께 걸었다. 이날 리셉션에는 김 위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장도 참석했다. CNN에 따르면 시 주석은 이 자리에서 세계 26개국 정상들과 오찬을 가졌다.


앞서 김 위원장과 푸틴 대통령은 이날 오전 베이징 톈안먼에서 열린 전승절 열병식에 참석했다. 시 주석과 함께 망루에 오른 김 위원장과 푸틴 대통령은 시 주석을 가운데에 두고 좌우에 자리했다. 북·중·러 최고지도자가 공식 석상에 함께 자리한 것은 1959년 9월 베이징에서 열린 북·소·정 정상회담 이후 66년 만이고, 탈(脫)냉전 이후 처음이다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
