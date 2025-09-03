홈플러스, 임대료 조정 결렬 15개 점포 연내 모두 폐점

11월16일까지 5곳, 나머지 12월 문닫기로

운영비 절감 위해 전점 영업 최대 2시간 단축

기업회생절차에 들어간 홈플러스가 임대료 조정이 결렬된 15개 점포를 연내에 모두 폐점하기로 했다. 운영비 감축을 위해 모든 점포의 영업시간도 기존보다 최대 2시간 단축한다.

서울 시내 한 홈플러스 매장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

3일 관련 업계에 따르면 홈플러스는 임대료 협상이 결렬된 15개 점포 중 5곳에 대해 오는 11월16일 영업을 종료하고, 나머지 10개 점포는 12월에 문을 닫는다고 해당 점포 직원들에게 공지했다.

11월에 우선 폐점하는 점포는 수원 원천·대구 동촌·부산 장림·울산 북구·인천 계산 등이다. 나머지 10개 점포는 서울 시흥·가양·일산·안산고잔·화성동탄·천안신방·대전 문화점·전주완산·부산 감만·울산 남구점이다.

홈플러스 측은 이들 15개 점포의 연간 영업손실이 800억원인데 임대료가 700억원이어서 성공적인 기업회생을 위해서는 문을 닫을 수밖에 없다고 주장했다. 이들 매장에서 영업 중인 테넌트(입점업체)에 대해서는 해당 공간을 이전 수준으로 복구하기 위한 인테리어 비용을 면제하기로 하고, 폐점에 대한 동의를 진행 중이다.

홈플러스는 또 기존 오후 11시 또는 자정까지였던 모든 대형마트 점포의 운영시간을 오후 10시로 앞당기기로 했다. 홈플러스 관계자는 "운영비 절감을 위해 마트 방문객 수가 적은 시간대를 제외하고 운영 시간을 단축하는 것"이라고 설명했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>