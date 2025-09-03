본문 바로가기
부여군, 굿뜨래페이 한도 두 배·할인율 20%

충청취재본부 이병렬기자

호우 피해 군민 생활 안정·소상공인 회복 지원

부여군, 굿뜨래페이 한도 두 배·할인율 20%
충남 부여군이 지역화폐 '굿뜨래페이' 혜택을 대폭 상향해 군민들의 생활비 부담을 덜고 침체된 지역경제에 활력을 불어넣는다. 월 구매 한도는 기존 100만 원에서 200만 원으로 확대됐으며, 인센티브는 최대 20%까지 제공된다.


군은 지난 1일부터 굿뜨래페이 월 구매 한도를 두 배로 늘리고, 충전·소비 인센티브를 각각 10%씩 적용해 최대 20%까지 지원한다고 3일 밝혔다. 단, 예산 소진 시 할인율은 15%로 조정된다.

이번 조치는 특별재난지역으로 지정된 군의 호우 피해 군민 생활 안정과 소상공인 경영 회복을 지원하기 위한 것이다.


특히 축제·명절 등 소비가 집중되는 시기에 내수 진작 효과를 극대화할 것으로 기대된다.


군은 올해 상반기에도 국비 지원 없이 자체 재원을 확보해 굿뜨래페이를 안정적으로 운영해왔으며, 정부 정책에 발맞춰 조례를 신속히 개정하고 국비를 확보하는 등 선제적으로 대응해왔다.

군 관계자는 "군민 생활 안정과 지역경제 회복이 가장 중요한 시점"이라며 "앞으로도 효과적인 정책 추진으로 소비 진작과 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
