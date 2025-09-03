광주시, 대구식품산업전서 '달빛동맹관' 운영

무등산수박·전통주·김치·장류 등 홍보

광주시가 3~6일 나흘 동안 대구전시컨벤션센터(EXCO)에서 열리는 '2025 대구국제식품산업전'에 참가해 '달빛동맹관'을 운영한다.

'달빛동맹관'은 지난 2013년부터 이어온 광주-대구 간 식품산업 교류 협력의 상징으로, 두 도시가 실질적인 협력과 상생 기반을 다지는 전시 공간이다.

이번 행사에는 지역 대표 식품기업 12개사가 참여해 전통식품부터 최신 트렌드 제품까지 다양하게 선보인다. 주요 전시 품목은 ▲무등산 수박 등 지역 농산물 ▲전통주 ▲김치 ▲장류 ▲찹쌀김부각 ▲제과·제빵류 ▲차류 ▲남도 전통음식 등이다.

참가업체들은 제품 홍보와 바이어 상담회를 통해 광주 농식품의 우수성과 경쟁력을 널리 알리고, 새로운 판로를 개척할 기회를 얻게 된다.

올해 대구국제식품산업전은 '식품을 EAT(잇)다'를 주제로 225개 기업이 참여해 426개 부스 규모로 열리며, 식품 관련 제품 전시, 바이어 상담회, 세미나 등 다채로운 프로그램이 마련된다.

김영문 문화경제부시장은 "광주와 대구가 함께하는 달빛동맹관은 영호남이 손잡고 식품산업을 성장시킬 수 있는 소중한 기회다"며 "앞으로도 양 도시가 힘을 모아 지역 농식품의 시장 진출 기반을 한층 더 확고히 다져 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 지난 5월 29일~6월1일 김대중컨벤션센터에서 '2025 광주식품대전'을 개최, 역대 최대 규모인 1만8,452명의 참관객이 다녀가는 등 성황리에 마쳤다.





