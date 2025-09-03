본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주도시공사, 대한민국 ESG 대상 '보건복지부 장관상'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.03 14:18

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주거복지 선도…사회적 책임경영 성과 인정

광주도시공사는 지난달 28일 서울 한국프레스센터에서 열린 '제20회 대한민국 ESG 대상' 시상식에서 보건복지부 장관상을 받았다. 광주도시공사 제공

광주도시공사는 지난달 28일 서울 한국프레스센터에서 열린 '제20회 대한민국 ESG 대상' 시상식에서 보건복지부 장관상을 받았다. 광주도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

광주도시공사는 지난달 28일 서울 한국프레스센터에서 열린 '제20회 대한민국 ESG 대상' 시상식에서 보건복지부 장관상을 받았다고 3일 밝혔다.


대한민국 ESG 대상은 사회적 책임경영을 실천하고, 지속 가능한 발전과 사회적 가치 창출에 기여한 우수기관과 기업을 발굴·포상하는 제도로, 올해는 100여개 기업·기관이 참여해 23개 기관이 최종 선정됐다.

공사는 주거복지 분야에서 사회적 책임(S) 부문 중심의 ESG 경영을 적극 실천해왔다. 입주민 생활 안정과 복지 향상을 위한 맞춤형 주거복지 프로그램을 추진하고, 주민 참여형 공동체 프로그램 운영, 세대별 맞춤 행사, 공동체 공간 조성 등 지역사회와 연계한 협력 체계를 강화해 높은 평가를 받았다.


특히, 주거·의료·돌봄을 결합해 어르신이 요양병원이 아닌 살던 집에서 생활을 이어갈 수 있도록 지원하는 '우산 빛여울채 살던집 프로젝트'와 입주민이 겪는 주거·금융·법률·고용 문제를 현장에서 원스톱으로 상담·지원하는 '찾아가는 복합지원 시범사업' 등 선도적 주거복지 향상 노력이 주목받았다.


김승남 사장은 "이번 수상은 공사가 그동안 추진해온 주거복지 중심의 ESG 경영 성과가 대외적으로 인정받은 결과다"며 "앞으로도 입주민 삶의 질을 높이고 사회적 가치 실현에 기여하는 공기업으로 자리매김하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

죽으면 무슨 소용…사망보험금, 55세부터 연금처럼 쓰세요

새로운 이슈 보기