[포토] 국민의힘 원내대표실 앞 농성하는 국민의힘

송언석 국민의힘 원내대표, 나경원 의원 등이 3일 국회 원내대표실 앞에서 '야당탄압 정치보복 압수수색 중단하라'라고 적힌 손팻말을 들고 농성을 하고 있다.







