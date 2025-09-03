본문 바로가기
"국중박이 또 사고쳤다" 출시 즉시 난리난 금관브로치

이경호기자

입력2025.09.03 13:23

국립중앙박물관 온라인 뮤지엄숍에서 판매 중인 금관 브로치

뮷즈(뮤지엄+굿즈) 신화를 이어가고 있는 국립중앙박물관(국중박)이 금관브로치를 내놓자 누리꾼 사이에서 "국중박이 또 사고쳤다"며 환호하고 있다. 해당 제품은 '킴스미의 신라 금관시리즈'로 국중박 문화재단의 2025년 뮷즈 상품으로 선정된 것으로, 국립중앙박물관과 국립경주박물관에서 전시 및 판매되고 있다.

국립중앙박물관 온라인 뮤지엄숍에서 판매 중인 금관 브로치

금관브로치는 국보 제 87호 금관총금관을 본 뜬 것으로 신라 왕관의 곡선미와 정교한 장식을 그대로 담아냈다. 제품 소개서를 보면 "18K 금 도금을 더해 은은하고 깊은 황금빛을 구현했다"면서 "장인의 세심한 세공이 어떤 스타일에도 고귀한 품격을 더한다"고 했다. 금관브로치 가격은 8만8000원. 출시 직후 품절됐다. 금관 이어링은 3만원에 출시됐고 이 역시 품절됐다.

국립중앙박물관 온라인 뮤지엄숍에서 판매 중인 금관 이어링

누리꾼들은 "8만8000원짜리 금관 브로치 당연히 품절이네" "국중박 굿즈 센스는 진짜 대박" "브로치 안하는데 이거보니 하고 싶다" "멋지다" "스토리텔링도 잘되면 더 좋을 거 같다" "계속 흥하길 기원한다" "외국인들에게 되게 이국적인 느낌으로 다가올 듯 하다"고 말했다.

국립중앙박물관 온라인 뮤지엄숍에서 판매 중인 금관 이어링

뮷즈와 한국문화에 대한 세계적 인기와 맞물려 국중박은 연일 신기록 행진을 쓰고 있다. 올들어 8월까지 이미 400만명이 넘는 관람객이 방문했다. 작년 한 해 박물관 관람객(378만8785명)을 크게 웃도는 수치다. 이런 추세라면 1945년 박물관(당시 국립박물관) 개관 이후 처음으로 500만명 고지를 넘어설 것으로 점쳐진다. 박물관 80년 역사상 처음이다. 뮷즈는 상반기에만 약 115억원의 매출을 달성했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
