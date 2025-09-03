본문 바로가기
가수 민경훈, 매력 양평 알린다…양평군 홍보대사 위촉

이종구기자

입력2025.09.03 13:22

경기 양평군(군수 전진선)은 3일 군청 대회의실에서 열린 9월 월례조회에서 가수 민경훈을 양평군 홍보대사로 위촉했다.

전진선 양평군수(왼쪽)가 3일 군청 대회의실에서 열린 9월 월례조회에서 가수 민경훈을 양평군 홍보대사로 위촉하고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수(왼쪽)가 3일 군청 대회의실에서 열린 9월 월례조회에서 가수 민경훈을 양평군 홍보대사로 위촉하고 있다. 양평군 제공

가수 민경훈은 록밴드 '버즈'의 보컬로 데뷔해 뛰어난 가창력으로 '겁쟁이', '가시', '나에게로 떠나는 여행', '남자를 몰라' 등 수많은 히트곡을 발표했으며, 방송 예능 '옥탑방의 문제아들', '아는 형님' 등에 출연해 많은 팬의 사랑을 받고 있다.


친근하고 유쾌하며 따뜻한 매력으로 많은 인기를 누리고 있는 민경훈 씨가 홍보대사로 위촉됨에 따라 젊은 세대를 포함한 전 세대에 걸쳐 양평군을 홍보하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

이날 위촉식에서 민경훈 홍보대사는 "사람과 자연이 함께하는 행복하고 아름다운 양평군의 홍보대사가 되어 영광스럽다"며 "살기 좋은 양평, 매력 넘치는 양평을 더욱 널리 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


전진선 양평군수는 "뛰어난 음악적 재능은 물론이고 진솔하고 긍정적인 에너지로 큰 사랑을 받고 있는 민경훈 님을 양평군 홍보대사로 위촉하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 양평의 매력을 알리는 데 있어 활발한 활동으로 큰 역할을 해주시길 바란다"고 말했다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
