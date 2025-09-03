본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양주시, 일자리박람회 참가기업 모집…19일까지 신청 접수

이종구기자

입력2025.09.03 13:19

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11월 18일 경기섬유종합지원센터서 개최

경기 양주시와 경기도일자리재단이 공동 주최하는 '2025 양주시 일자리박람회 with 경기5070그레잇잡투어'가 오는 11월 18일 경기섬유종합지원센터에서 개최되며, 참가기업 모집은 오는 19일까지 진행된다.

2025 양주시 일자리박람회, 참가기업 모집. 양주시 제공

2025 양주시 일자리박람회, 참가기업 모집. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 박람회는 구직자에게는 다양한 채용 정보를, 기업에는 현장 면접을 통한 우수 인재 채용의 장을 제공하기 위해 마련됐다. 또한, 양주고용센터, 양주시여성새로일하기센터와 같은 유관기관도 함께 참여해 구직자들의 취업을 지원할 계획이다.


채용관은 총 20개 사로 운영 예정이며, 모집 대상은 구인 인원 2명 이상, 상시 근로자 25명 이상의 기업이다. 참가기업에는 현장 면접 부스를 지원하며, 업체 홍보와 구직자 매칭 서비스도 함께 지원된다. 신청 방법은 양주시청 누리집 공고란을 통해 확인 가능하며, 선정 결과는 오는 23일 개별 통보될 예정이다. 자세한 사항은 지역경제과 일자리지원팀으로 문의하면 된다.

양주시 관계자는 "올해 박람회는 청년, 중장년층, 경력단절 여성 등 다양한 계층의 취업 지원을 목표로 하고 있다"며 "많은 기업의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

"호랑이 문양 있어요?"…모처럼 웃는 K전통소품 가게 사장님들

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"국중박이 또 사고쳤다" 출시 즉시 난리난 금관브로치

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

법정 서는 김건희, 정면 대응할 듯…'버티는 尹'과 다른 전략

새로운 이슈 보기