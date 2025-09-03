양주시, 일자리박람회 참가기업 모집…19일까지 신청 접수

11월 18일 경기섬유종합지원센터서 개최

경기 양주시와 경기도일자리재단이 공동 주최하는 '2025 양주시 일자리박람회 with 경기5070그레잇잡투어'가 오는 11월 18일 경기섬유종합지원센터에서 개최되며, 참가기업 모집은 오는 19일까지 진행된다.

이번 박람회는 구직자에게는 다양한 채용 정보를, 기업에는 현장 면접을 통한 우수 인재 채용의 장을 제공하기 위해 마련됐다. 또한, 양주고용센터, 양주시여성새로일하기센터와 같은 유관기관도 함께 참여해 구직자들의 취업을 지원할 계획이다.

채용관은 총 20개 사로 운영 예정이며, 모집 대상은 구인 인원 2명 이상, 상시 근로자 25명 이상의 기업이다. 참가기업에는 현장 면접 부스를 지원하며, 업체 홍보와 구직자 매칭 서비스도 함께 지원된다. 신청 방법은 양주시청 누리집 공고란을 통해 확인 가능하며, 선정 결과는 오는 23일 개별 통보될 예정이다. 자세한 사항은 지역경제과 일자리지원팀으로 문의하면 된다.

양주시 관계자는 "올해 박람회는 청년, 중장년층, 경력단절 여성 등 다양한 계층의 취업 지원을 목표로 하고 있다"며 "많은 기업의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





