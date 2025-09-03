김포시, 11분 만에 완판된 '포수포미' 이모티콘 2탄 전격 출시

김포시, 카카오톡 이모티콘 2탄 '김포에서 포수포미랑 축제 어떰' 제작

5일 카카오톡 채널 신규 추가자 대상 선착순 2만5000명 무료 배포

경기 김포시(시장 김병수)가 시민들에게 큰 인기를 끌고 있는 '포수포미' 1탄에 이어 오는 5일 '포수포미' 이모티콘 2탄을 선보인다.

'포수포미' 이모티콘 2탄. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 오는 5일 오후 2시부터 카카오톡 채널을 통해 김포시 캐릭터인 포수 포미를 이모티콘으로 제작한 '포수포미의 김포티콘 2탄 김포에서 포수포미랑 축제 어떰(Autumn)?'을 선착순 2만5000명에게 무료로 배포할 예정이다.

김포시는 지난해 캐릭터를 활용한 포수포미 이모티콘을 선보여 11분 만에 전량 소진되는 등 시민들의 큰 관심과 호응을 얻으며 온라인상에서 시민과 소통하는 효과적인 수단으로 주목받았다.

이에 시는 시민의 긍정적인 반응과 수요를 반영해 이모티콘 2탄을 기획했으며, 이번 이모티콘을 통해 시민과의 친근한 소통을 강화하고 시정 홍보의 기반을 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

이번에 제작된 이모티콘은 '감사합니다', '미아냉', '칼퇴' 등 일상에서 자주 쓰이는 표현 16종으로 구성됐으며, 대한민국 독서대전 in 김포, 라베니체 축제, 애기봉평화생태공원 등 김포의 대표 가을 축제와 명소도 자연스럽게 반영해 지역 홍보 효과도 기대된다.

이번 이모티콘은 김포시 카카오톡 채널 신규 추가자를 대상으로 하며, 다운로드 후 30일간 사용할 수 있다. 기존 채널 친구도 구독을 해제한 후 배포 시간에 다시 친구 추가하면 이모티콘을 받을 수 있다.

카카오톡 상단 검색창에 '김포시'를 입력하고 채널을 추가하면 이모티콘이 자동으로 지급되며, 김포시의 주요 소식과 생활 정보도 함께 받아볼 수 있다.

김포시 관계자는 "이모티콘은 단순한 캐릭터 상품이 아니라, 김포시 브랜드 이미지를 높이고 시민과의 유기적인 소통을 위한 중요한 창구"라며 "앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 시민들께 신속하고 친근하게 시정 정보를 전달하도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 카카오톡 이모티콘은 경기도를 비롯해 다수의 지자체뿐 아니라 기업에서도 꾸준히 추진하는 대표 홍보 수단으로, 김포시는 지난해 6월 포수포미의 김포티콘으로 카카오톡 채널 친구 1만4000명을 신규 확보하는 성과를 거둔 바 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>