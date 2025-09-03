신상진 시장 "글로벌 혁신도시 도약…10만개 일자리·220조원 매출 기대"

성남시, 100년 미래 이끌 '오리역세권 제4테크노밸리' 비전 선포

하나은행·미래에셋 등 8곳과 MOU 체결…현대자동차그룹·HFR 자문단 참여

경기 성남시(시장 신상진)가 미래 100년을 이끌 핵심 프로젝트로 '오리역세권 제4테크노밸리' 개발을 본격 추진한다.

신상진 성남시장은 3일 분당구 구미동 농수산물유통센터에서 열린 '제4테크노밸리 비전 선포식'에서 기념사를 하고 있다. 이종구 기자 AD 원본보기 아이콘

신상진 성남시장은 3일 분당구 구미동 농수산물유통센터에서 열린 '제4테크노밸리 비전 선포식'에서 직접 개발 구상과 청사진을 발표하며, 성남을 글로벌 혁신도시로 도약시키겠다는 강한 의지를 밝혔다.

신상진 시장은 "이번 비전 선포는 단순한 개발사업이 아니라 성남의 미래 100년을 준비하는 혁신의 출발점"이라며 "시민·기업·전문가가 함께하는 개방형 혁신 생태계를 조성해 성남을 세계가 주목하는 혁신 거점도시로 키워가겠다"고 강조했다.

그는 이어 "제4테크노밸리 프로젝트를 통해 10만 개 이상의 양질의 일자리를 만들고 약 220조원 규모의 경제적 매출을 기대할 수 있다"며 "판교테크노밸리의 성공을 잇는 또 하나의 성장 동력을 확보해 지속가능한 미래도시 모델을 제시하겠다"고 밝혔다.

신상진 성남시장이 3일 분당구 구미동 농수산물유통센터에서 열린 '제4테크노밸리 비전 선포식'에서 톰 머피 전 피츠버그 시장을 제4테크노밸리 명예총괄기획가로 공식 위촉하고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

이날 행사에서는 하나은행, 미래에셋, LG CNS, 유진그룹, 코람코자산운용, 이지스엑스, 아리바이오, 한국팹리스협회 등 8개 주요 기업·금융기관과 상생협력 MOU가 체결했다. 또한 지난 5월 민간자문단으로 합류한 현대자동차그룹·스마트도시협회 컨소시엄과 에치에프알(HFR)도 성남시와 업무협력을 약속했다.

특히 이날 행사에서는 세계적인 도시 혁신가인 톰 머피 전 피츠버그 시장이 제4테크노밸리 명예총괄기획가로 공식 위촉됐다. 머피 전 시장은 축사를 통해 성남시의 새로운 도전을 격려하며 글로벌 혁신도시로의 성장 가능성을 높이 평가했다.

성남시는 2026년 도시혁신구역 지정과 개발계획 확정을 통해 민간 기업 참여를 본격화하고, 2027년에는 기반시설 공사와 주요 앵커 기관 유치를 추진한다. 이어 2030년에는 1단계 개발을 완료하고 운영을 시작해 제4테크노밸리가 본격적으로 가동될 예정이다.

시민들이 3일 분당구 구미동 농수산물유통센터에서 열린 '제4테크노밸리 비전 선포식'에서 신상진 성남시장의 기념사를 경청하고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

한편, 비전 선포 다음 날인 4일 오전 10시 성남시청 한누리홀에서는 톰 머피 명예총괄기획가가 '피츠버그시의 도시 혁신과 성공 사례'를 주제로 특별 강연을 진행한다. 이번 강연은 제4테크노밸리의 성공적인 추진을 뒷받침하기 위해 글로벌 경험과 전략을 공유하고, 성남시가 나아갈 방향에 대한 폭넓은 통찰을 제공하는 자리가 될 것으로 기대된다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>