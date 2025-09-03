광주신세계, 스포츠 브랜드 '푸마·언더아머' 오픈

상품권 증정·마일리지 적립 이벤트 등 진행

광주신세계는 최근 '플레이스팟'에 MZ세대가 주목하는 스포츠 브랜드 '푸마'를 신규 오픈하고 '언더아머'를 리뉴얼 오픈했다고 3일 밝혔다.

광주신세계 플레이스팟(구 신관) 푸마 매장에서 직원이 스피드캣 OG 상품을 선보이고 있다. 광주신세계 제공

앞서 플레이스팟은 지난달 'UFC', '스파이더' 등 스포츠 브랜드를 새로운 공간으로 꾸며 리뉴얼 오픈하면서 스포츠 브랜드를 한곳에서 만날 수 있어 MZ세대들에게 인기를 끌고 있다.

'푸마' 매장에서는 신규 오픈을 기념해 오는 5~7일 3일간 20만원 이상 1만원 상품권을 증정하는 프로모션을 진행한다. 또 언더아머에서는 같은 기간 10~20% 할인하는 프로모션을 진행한다.

푸마의 대표적인 상품은 2000년대 초 열풍을 일으킨 '스피드캣'으로 지난해 20년 만에 재출시돼 발매되자마자 품절되는 등 인기가 높다.

스피드캣은 스포츠카에 영감을 받아 F1 레이서들의 방화 신발을 목적으로 만들어졌으며 독특한 스웨이드 재질과 디자인 덕분에 아이코닉한 스니커즈다. 가격은 13만9,000원이다.

또 최근 '블랙핑크'의 '로제'와 콜라보 한 맨투맨 11만9,000원, 재킷 17만9,000원, 팬츠 14만9,000원에 만나볼 수 있을 뿐만 아니라 대표상품인 메리제인 운동화 '푸마X로제 스피드캣 발렛'도 11만9,000원에 판매한다.

압도적인 쿠셔닝과 초경량으로 입소문이 돌면서 런닝화도 주목받고 있다. 대표상품은 '디비에이트 나이트로 엘리트3 디지도쿄'로 34만9,000원이다.

'푸마'에서는 '맨처스터 시티 홈어웨이 유니폼'을 12만9,000원에 판매한다. 이밖에도 오는 16~21일 '로우로우'에서는 디즈니와 콜라보 한 상품을 팝업으로 선보일 계획이다. 행사 기간 캐리어 20% 할인도 진행돼 고객들의 발길을 붙잡을 계획이다.

더불어 플레이스팟에서는 신세계 제휴카드(씨티/삼성/신한/하나/BC바로)로 구매 시 신백리워드로 돌려주는 '마일리지 적립 이벤트'도 진행하고 있다.

마일리지 적립 기간은 오는 30일까지며, 증정 기간은 내달 1일부터 31일까지다. 30/60/100/150/200만원 이상 결제 시 신백리워드 2/4/7/10.5/14만 리워드를 증정한다. 리워드 유효기간은 적립일로부터 3개월이다.

광주신세계 이정일 플레이스팟 팀장은 "MZ세대들의 취향에 맞춘 신규 브랜드를 지속적으로 선보이고 있다"며 "힙하고 트렌디한 상품들을 플레이스팟에서 만나보길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>