부산대, 교육부 ‘글로컬랩사업’ 선정… 9년간 135억원 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.03 11:19

에너지융합기술연구소 CELLBACK, 사용후배터리 전주기 업사이클링 연구 허브 도약

부산대학교(총장 최재원)는 교육부가 지원하는 '2025년 글로컬랩 사업'에 최종 선정됐다.


이 사업은 대학 부설 연구소를 지역 기초연구와 산업 연계의 거점으로 육성하는 대형 국책 과제로 전국 14개 대학만이 이름을 올렸다.

부산대는 교내 에너지융합기술연구소가 수행하는 '이차전지 전주기 순환자원화 융합연구(CELLBACK, Circular Engineering for Low-impact & Lifecycle Battery Applications & Convergence Keyhub)' 과제가 선정됐다.


연구는 9년간 총 135억원 규모의 예산을 지원받아, 사용후배터리 업사이클링 기술과 인재 양성의 핵심 거점 연구소로 도약하게 된다.


CELLBACK 글로컬랩은 사용후배터리 해체·진단·재조립·안전분석·환경평가 등 전주기 기술을 실증할 수 있는 생태계를 조성하고 지역 산업과 연계한 수요맞춤형 산학 R&D와 창의융합 인재 양성 프로그램을 운영할 예정이다.

또 독일 프라운호퍼 연구소, 영국 글래스고대, 미국 퍼듀대·조지아텍, 일본 도쿄대·교토대 등과 국제공동연구를 추진해 글로벌 협력을 강화한다. 이를 통해 △지역 산업 연계 △전문 인재 양성 △기초연구 성과 창출을 아우르는 삼위일체 구조를 확립할 계획이다.


부산·울산·경남 지역 전기차·에너지저장장치(ESS)·모빌리티 해체 산업과 연결된 사용후배터리 재활용 시장에서, 기술 검증·표준화·안전 인증·환경 영향 분석을 수행하는 규제 대응 플랫폼으로 자리 잡을 전망이다.


김수형 부산대 에너지융합기술연구소장(나노에너지공학과 교수)은 "이번 글로컬랩 사업으로 연구소는 사용후배터리 순환경제 분야에서 글로벌 리더십을 갖춘 지역 기반 연구소로 자리매김할 것"이라며 "산·학·연·관이 융합된 실증 생태계를 구축하고 글로벌 인재 양성 및 기술사업화 허브로 성장하겠다"고 말했다.

글로컬랩 모식도.

글로컬랩 모식도.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

