JYP, AI 아티스트 제작 "글로벌 엔터테인먼트 새 미래 열 것"

자회사 블루개러지와 협업

JYP엔터테인먼트가 기술 자회사 블루개러지와 함께 AI(인공지능) 아티스트 제작에 나선다고 3일 밝혔다.

JYP는 블루개러지를 통해 'AI가 팬의 이름을 부르고 교감할 수 있는 존재가 될 수 있는가'라는 질문에 답하는 새로운 형태의 아티스트를 선보일 계획이다. Z·알파세대 사이에서 가상 존재와의 교감이 확산되는 흐름에 맞춰, K팝과 기술을 결합한 차세대 글로벌 아티스트 모델을 제시하겠다는 구상이다.

정민종 블루개러지 공동대표는 "엔터테인먼트의 본질을 AI로 재창조하는 첫 번째 시도"라며 "JYP의 크리에이티브·팬 역량과 AI 혁신을 결합해 글로벌 K콘텐츠의 또 다른 미래를 제시하겠다"고 말했다.

블루개러지는 크리에이티브·팬, 캐릭터, 프로덕트·엔지니어링 세 부문에서 시나리오, 음악, 마케팅, 3D 모델링, UX 디자인, LLM 개발 등 총 17개 직군을 공개 채용한다. 오는 30일까지 JYP 통합 채용 홈페이지에서 지원할 수 있다.

블루개러지는 JYP가 설립한 기술 자회사로, 글로벌 팬 플랫폼 'FANS'를 운영하며 커뮤니티와 커머스 영역을 확장해왔다. 아티스트 IP(지식재산권) 기반 디지털 서비스, 캐릭터·MD 사업, AI 등 기술을 접목한 신사업을 추진하며 K팝의 글로벌 확장을 위한 핵심 거점 역할을 하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



