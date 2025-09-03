안산시, 호수공원 가족친수놀이터 13일 개장

노후 시설 재정비…물놀이장, 놀이·휴게시설 확충

경기도 안산시는 호수공원에 조성한 '가족친수놀이터'를 오는 13일 개장한다고 3일 밝혔다.

이번에 개장하는 놀이터는 기존 노후 시설을 전면 재정비해 가족 친화형 휴식공간으로 조성한 것이다. 시는 22억원의 예산을 투입해 지난 5월부터 재정비를 시작해 이번에 공사를 마무리했다.

놀이터는 물놀이장과 친수형 놀이·휴게시설을 확충하고 안전성과 편의성을 강화했다. 개장 행사에서는 개막식과 버블매직쇼, 태권도 시범 공연 등이 펼쳐진다. 부대행사로는 체험부스와 푸드트럭존, 플리마켓 등이 마련된다.

이민근 안산시장은 "새 단장을 마친 놀이터는 시민들이 도심 속에서 무더위를 피해 자연과 여유를 즐길 수 있는 공간이 될 것"이라고 말했다.





