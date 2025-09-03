파주시, 공공서비스디자인 우수과제 3년 연속 선정…행안부 장관상 수상

산업단지 근로자 배려하는 '다(多)가치 만들기'

경기 파주시는 행정안전부가 주관하고 한국디자인진흥원이 주최한 '2025 공공서비스디자인 성과공유대회'에서 3년 연속 우수과제로 선정되어 행정안전부 장관상을 수상했다고 3일 밝혔다.

파주시가 '2025 공공서비스디자인 성과공유대회'에서 3년 연속 우수과제로 선정돼 행정안전부 장관상을 수상하고 있다. 파주시 제공

파주시는 ▲2023년 복지정책과의 '고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 사업 청춘고백(GoBack) 「꽃할배 꽃할매 찾기」' ▲2024년 도시계획과의 '1인 가구 생활안전을 위한 모두의 순찰대'에 이어 ▲2025년 도시계획과의 '산업단지 근로자를 배려하는 다(多)가치 만들기'가 우수과제로 선정됐다.

이번 수상작 '다(多)가치 만들기'는 산업단지를 단순한 생산공간이 아닌 근로자 중심의 생활공간으로 전환하기 위한 노력의 결실이다. 파주시는 23개소 산업단지, 1673개 입주기업, 4만8000여 명의 근로자가 생활하는 도시로, 근로자들의 안전과 휴식, 정서적 만족과 배려가 점차 중요해지고 있다는 점에 주목했다.

특히 이번 과제는 취업을 준비 중인 청년, 산업단지 입주기업, 문산수억고등학교 동아리 학생들로 구성된 '시민정책디자인단'을 중심으로 추진됐다. 이들은 지난 5월부터 7월까지 현장 방문, 근로자 면담, 설문조사, 정책 공동연수 등을 진행하며 실질적인 개선 방안을 도출했다.

안전한 작업환경 조성과 근로자의 휴식은 직접적인 연관성이 있으며, 진정한 휴식이 곧 작업환경 개선으로 이어진다는 결론에 도달했다. 이에 따라 디자인단은 '진짜 휴식'과 '진짜 안전'을 기반으로 한 안전한 작업공간 조성, 정서적 배려, 문화 기반 강화를 핵심 정책으로 발굴했다.

파주시는 이번 성과를 바탕으로 선유산업단지를 시범사업지로 선정해 향후 '경기도 유니버설디자인 사업' 공모를 통해 산업단지 안전디자인 지침을 개발하고, 이를 파주시 전역으로 확산시켜 정책의 지속성과 확장성을 확보할 계획이다.

박지영 도시계획과장은 "이번 과제는 취업 준비 청년과 산업단지 입주기업이 직접 참여했다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 공공서비스 혁신 과제를 적극 발굴하고, 이를 실질적으로 반영할 수 있는 다양한 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



