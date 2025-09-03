농협은행, 비대면 펀드 가입 이벤트 실시

AI기반 펀드 포트폴리오 추천서비스 활용

NH농협은행이 4일부터 10월31일까지 인공지능(AI) 기반 펀드 포트폴리오 추천 서비스인 'NH로보드림'을 활용한 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 고객이 'NH로보드림' 서비스를 체험할 수 있도록 마련됐다. NH로보드림은 고객의 투자 성향을 반영해 최적화된 펀드 포트폴리오를 제공하는 서비스로, 누구나 합리적이고 체계적인 투자 관리를 시작할 수 있다. 참여 방법은 이벤트 페이지에서 '응모하기'를 클릭하고, 올원뱅크나 NH스마트뱅킹 애플리케이션(앱) 내 '금융상품몰 > NH로보드림 > 포트폴리오 만들기' 메뉴에서 신규펀드 포트폴리오를 가입한다. 월 10만원 이상, 12개월 이상 자동이체 등록 시 최종 응모가 완료된다.

조건을 충족한 선착순 500명에게 네이버페이 포인트 1만원을 지급하며, 추첨을 통해 삼성 Bespoke AI시스템 청소기(1명), 갤럭시 버즈3 프로(3명), 스타벅스 아메리카노(500명) 등 경품을 증정한다.

농협은행 관계자는"NH로보드림은 고객이 복잡한 투자 과정을 거치지 않고도 손쉽게 포트폴리오를 구성할 수 있도록 돕는다"며 "이번 이벤트를 통해 고객과의 접점을 확대하고 스마트 자산관리 브랜드를 강화해 나가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



