오비맥주, '한맥 엑스트라 크리미 생 캔' 편의점 판매

전국 편의점 입점으로 소비자 접점 강화

캔 핸들, 캔 쿨러 포함 기획팩도 선보여

오비맥주는 다음 달부터 '한맥 엑스트라 크리미 생(生) 캔'을 전국 편의점에서 판매한다고 3일 밝혔다. 지난 7월 대형마트에서 첫선을 보인 데 이어, 전국 편의점으로 판매 채널 확대에 나선 것이다.

오비맥주 측은 "'한맥 엑스트라 크리미 생 캔'은 개봉 후 시간이 지날수록 거품이 스스로 차오르도록 만드는 기술을 국내 맥주 브랜드 최초로 캔에 구현했다"면서 "한맥 생맥주나 전용 거품기를 통해서만 즐길 수 있었던 거품의 지속력, 차별화된 부드러움을 캔에 담은 것이 특징"이라고 설명했다. 이 제품은 7월 대형마트 출시 당시 4주 만에 일부 매장에서 일시 품절 사례가 나타나기도 했다.

오비맥주는 '한맥 엑스트라 크리미 생 캔'의 판매처를 전국 주요 편의점으로 확대하면서 한정판 기획팩도 출시한다. 다음 달 9일부터 한맥은 탈·부착이 가능한 손잡이인 전용 '캔 핸들'이 포함된 330㎖ 6캔 기획팩과 머그컵 모양의 '캔 쿨러'가 포함된 330㎖ 12캔 기획팩을 내놓는다. 해당 기획팩 제품은 카카오톡 선물하기와 편의점 자체 앱에서 예약 주문 후 매장을 방문해 수령할 수 있으며, 선착순 한정수량으로 대형 리유저블백을 증정한다.

한맥 브랜드 매니저는 "전국 편의점 입점을 통해 더 많은 소비자들이 '한맥 엑스트라 크리미 생 캔'을 즐길 수 있게 됐다"며 "온·오프라인을 아우르는 다양한 활동을 통해 더 많은 소비자들이 한맥을 경험할 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.





