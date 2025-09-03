영월군, '제60주년 단종문화제' 용역 중간보고회 개최

강원도 영월군은 지난 2일 군청 상황실에서 '단종문화제 60주년 세계화를 위한 세부 실행계획 수립 용역' 중간 보고회를 개최하고 관내 관계기관과 함께 향후 추진 방향 및 전략을 공유했다.

단종문화제는 1967년 지역 주민들이 뜻을 모아 시작한 '단종제'에서 출발했다. 어려운 시기에도 역사를 기리고 문화를 계승하려는 열정으로 탄생한 이 축제는, 반세기 넘게 이어오며 영월을 대표하는 향토 문화 축제로 자리 잡았다. 또한 강원도 무형 문화재 제22호인 단종제례와 함께 전통문화 계승의 상징으로 인정받아 왔다.

이번 용역은 60주년을 맞이할 단종문화제를 단순한 지역 축제를 넘어 지역 주민과 관광객은 물론 세계인이 함께 공감하고 참여할 수 있는 '글로벌 문화관광축제'로 육성하기 위한 실질적 실행계획을 마련하는 것을 목표로 하고 있다.

중간 보고회에는 최명서 군수를 비롯해 ㈔한국관광학회, 영월문화관광재단, 단종제례보존회 등 지역 관계자들이 참석해 다양한 의견을 교환했다. 군은 이번 보고회를 통해 지역민의 다양한 의견을 수렴하여 실질적이고 실행력 있는 세부 실행계획을 마무리할 예정이다.

최명서 영월군수는 "단종문화제는 영월의 자부심을 보여주는 대표 문화제"라며 "다가올 60주년을 군민과 함께 성공적으로 준비해 영월의 문화적 위상을 더욱 널리 알리겠다"고 강조했다.





