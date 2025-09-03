본문 바로가기
국립광주과학관, '한국 과학여행지 40선' 선정

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.03 09:22

국립광주과학관이 한국관광공사와 동아사이언스가 선정한 '한국 과학 여행지 40선'에 포함됐다고 3일 밝혔다.


'한국 과학 여행지 40선'은 과학을 주제로 한 여행코스를 알리기 위해 과학 소통 분야 전문가 10명의 추천과 투표를 거쳐 100여 개 기관 중 40곳을 선정한 사업이다.

국립광주과학관.

국립광주과학관.

광주·전남에서는 광주과학관을 비롯해 순천만 국가정원, 목포자연사박물관, 나로우주센터 우주과학관, 해남 공룡박물관 등 6개 기관이 이름을 올렸다. 전국 5개 국립과학관 가운데서는 광주·충청·수도권 지역 과학관이 포함됐다.

광주 북구에 위치한 국립광주과학관은 빛을 주제로 한 전시와 체험을 중심으로 운영된다. 본관은 우주선을 연상시키는 건축물로, 전시관에는 오감을 활용한 체험형 전시물이 마련돼 있다. 인공지능관과 어린이과학관에서는 인공지능, 로봇, 우주과학 등 미래 과학을 주제로 한 전시를 볼 수 있다.


과학관은 최근 성인 전용 프로그램 확대, 무료 개관일 확대 등으로 관람층을 넓히고 있다. ESG 경영 도입을 통해 공공성을 강화하며 지역 사회와 함께하는 과학문화 거점으로 자리 잡고 있다는 평가다.


윤원찬 홍보협력실 연구원은 "공공기관 운영성과평가 S등급 획득, 광주지역 인기 관광지 2년 연속 1위에 이어 이번 선정까지 이뤄져 자랑스럽다"며 "호남권 여행객들이 다양한 전시와 교육, 문화 프로그램을 즐기길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

