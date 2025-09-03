성동구, 강릉 급수차 보내 180톤 생활용수 공급

급수차 3대 5일간 긴급 투입

서울 성동구(구청장 정원오)가 극심한 가뭄으로 생활용수난을 겪고 있는 강릉시에 급수차 3대를 투입해 긴급 급수 지원에 나섰다. 성동구는 이달 2일부터 6일까지 5일간 매일 12t급 급수차 3대를 정기 운행해 총 180t의 생활용수를 공급할 계획이다.

성동구는 극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉시에 5일간 매일 급수차 3대를 긴급 지원한다. 성동구 급수차가 강릉시에 도착해 급수 지원에 나선 모습. 성동구 제공. AD 원본보기 아이콘

강릉시는 최근 기록적인 가뭄으로 생활용수의 87%를 담당하는 오봉저수지 저수율이 15%까지 떨어지며 물 부족이 심화됐다. 이에 강릉시는 수영장과 공중목욕장 운영을 중단하는 등 생활용수 절감 대책을 시행 중이다.

정부도 지난달 30일 강릉 지역에 가뭄으로 인한 ‘국가 재난사태’를 최초로 선포하고 총력 대응에 나섰다. 이재명 대통령은 같은 날 강릉에서 회의를 주재하며 전국 지방자치단체의 협조와 군·소방 급수차 동원을 당부했다.

성동구의 급수 지원은 이러한 중앙정부 요청에 발 빠르게 호응한 사례로, 서울시 자치구 중 선제적으로 나선 것이다. 성동구는 3일부터 삼척시와 협력해 삼척에서 생활용수를 실어와 강릉 현장에 하루 2~3회 공급할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “강릉시의 가뭄 극복에 성동구가 조금이라도 어려움을 함께 나누고 보탬이 될 수 있길 바라는 마음으로 급수차 지원을 결정했다”며, “하루빨리 단비 소식이 들려와 가뭄이 해소되고, 목마른 강릉의 일상이 다시 평안해질 수 있기를 성동구민 모두가 한마음으로 기원하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>