올해만 700개 넘는 학교 문 닫아…'인구붕괴' 경고
[속보]국정원 "김정은 방중에 딸 주애 동반한 것으로 보여"
2025년 09월 02일(화)
"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]②
첫 데이트서 1430만원 계산서 남기고 도망…화장실 간다던 남성의 정체
"누가 유출했나"…'尹 구치소 CCTV' 19초짜리 영상 온라인 확산
올해만 700개 넘는 학교 문 닫아…'인구붕괴' 경고 나온 '그리스'에 무슨 일이
女손님에 수건 요금 1000원 더 받은 목욕탕…인권위 "성차별"
다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'
"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'
"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'
"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'
'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국