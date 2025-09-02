본문 바로가기
광동제약 "제주삼다수 본계약, 차질 없이 진행 중"

정동훈기자

입력2025.09.02 16:31

광동제약은 제주특별자치도개발공사와 진행 중인 본계약 체결을 위한 세부협의가 시작돼 차질 없이 진행되고 있다고 전했다.

광동제약 "제주삼다수 본계약, 차질 없이 진행 중"
광동제약은 2일 모 매체에서 보도한 '제주개발공사-광동제약, 제주삼다수 본계약 지연' 내용은 사실과 다르다고 밝혔다.


회사는 제주특별자치도개발공사와 진행 중인 제주삼다수 위탁판매 본계약 협상이 양사의 합의에 따라 지난주부터 개시됐으며, 세부 협의를 거쳐 최종 계약을 체결할 예정이라고 말했다.

제주삼다수 도외지역 위탁판매 계약은 공급 규모와 유통 전략 등 다양한 사항을 검토·논의해야 하는 만큼 면밀한 협상 과정을 거치는 것이 통상적이다.


광동제약 관계자는 "지난주부터 본계약 체결을 위한 세부협의가 시작돼 차질 없이 진행되고 있다"며 "일각에서 제기한 협상 지연은 사실이 아니다"라고 설명했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
