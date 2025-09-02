본문 바로가기
전남도, 효율적 금고 관리…이자 수입 175억 원 달성

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.02 16:08

시계아이콘00분 30초 소요
2024년 기준 평균 이자율 3.36%
광역 지자체 중 3위로 우수 평가

전남도청 전경

전남도청 전경

전라남도는 올 들어 7월 말 현재까지 이자 수입 175억 원을 달성하는 등 효율적 금고 운영을 하고 있다고 2일 밝혔다.


전남도는 지난해부터 3년간 농협은행과 광주은행을 각각 제1·2금고로 선정하면서 타 지자체와 비교해 이율을 양호한 수준으로 계약했다.

실제 한병도 국회의원이 행정안전부로부터 받아 공개한 '2024년 지방자치단체 금고 이자율 현황' 자료를 보면 전국 평균 이자율은 2.87%인데 비해 전남도의 평균 이자율은 3.01%로 전국 광역지자체 중 4위 수준으로 나타났다.


시·군·구를 제외한 본청만 기준으로 적용하면 3.36%로, 전국 광역지자체 중 3위 수준이다.


전남도는 또 한국은행 기준금리 변동을 주기적으로 분석하고, 지출액을 분기별·월별로 종합 분석해 지방세·보조금 등 세입이 발생하는 경우 정기예금상품을 적극 활용해 이자수익을 극대화하는 등 자금을 효율적으로 운영한 것도 한 원인으로 꼽았다.

고미경 전남도 자치행정국장은 "현재 금고 계약과 자금 운용은 양호하게 운용하고 있으며, 2026년 말에 계약이 만료되는 만큼 철저히 준비해 최대한 효율적인 금고 계약을 해 이자 수익률을 더욱 높이도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

