'영암여행 1+1' 인센티브 확대…최대 12만원 혜택

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.02 16:05

한달만 1,286팀 신청…지역소비 3.16배↑

'영암여행 1+1' 포스터. 영암군 제공

'영암여행 1+1' 포스터. 영암군 제공

전남 영암군이 '영암여행 원플러스원(1+1) 사업'을 확대 운영한다.


2일 군에 따르면 여행지원 사업은 관광객의 경제적 부담을 줄이고 재방문을 촉진해 지역경제 활성화를 꾀하는 맞춤형 인센티브 제도로, 기존에는 2인 이상 여행팀만 참여할 수 있었으나 이번부터는 홀로 여행하는 관광객도 최대 12만원 상당 혜택을 받을 수 있다.

올해 7월 31일 첫 시행된 이 사업은 한 달 만에 1,286팀이 신청할 정도로 인기를 끌었으며, 관광객들의 지출액은 약 1억600만원으로 영암군이 지급한 인센티브(3,300만원)의 3.16배 소비 효과를 거뒀다.


확대된 사업에서는 1인 여행객이 영암에서 5만원 이상 소비한 뒤 영수증과 신분증, 관광지 사진 등을 '영암여행 원플러스원' 홈페이지에 업로드하면, 방문 횟수에 따라 ▲1회차 2만5,000원 ▲2회차 3만5,000원 ▲3회차 5만원 상당의 영암사랑상품권 또는 온라인 영암몰 포인트를 받을 수 있다. 특히 3회차에는 1만원의 영암몰 포인트가 추가로 제공된다.


우승희 군수는 "영암여행 원플러스원 사업을 군민과 관광객이 상생하는 지역 관광 모델로 발전시켜 나가겠다"며 "혼자 여행하는 관광객들에게도 영암의 매력과 혜택을 충분히 드리겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
