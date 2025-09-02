본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신안군, 창농·귀농 고향사랑 박람회서 우수상 수상

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.02 15:58

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신재생에너지와 귀농·귀촌 정책 결합
전국 지자체 중 혁신적 성과 인정

지난 1일 신안군이 창농귀농 고향사랑박람회서 우수상을 받았다. 신안군 제공

지난 1일 신안군이 창농귀농 고향사랑박람회서 우수상을 받았다. 신안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군이 서울 AT센터에서 열린 '2025 A FARM SHOW 창농·귀농 고향사랑 박람회'에서 우수상을 수상하며 전국 지자체 가운데 탁월한 성과를 인정받았다.


이번 수상은 신안군이 꾸준히 추진해 온 귀농·귀촌 유치 정책의 실효성과 신재생에너지 정책 성과가 결합된 결과로 평가된다.

박람회에는 전국 100여 개 지자체와 농업 관련 기업이 참가해 도시민들에게 귀농·귀촌 관련 정보를 제공하고 안정적 정착을 지원하는 다양한 정책을 공유했다.


군은 홍보관을 운영하며 귀농·귀촌 상담과 군만의 차별화된 정책들을 소개해 관람객들로부터 큰 관심을 끌었다.


특히, 햇빛연금·햇빛아동수당으로 대표되는 신재생에너지 이익공유제와 더불어 ▲살아보기 프로그램 ▲전남형 만원 세컨하우스 ▲전남형 만원 주택 등 실질적이고 체감할 수 있는 정책들이 높은 평가를 받았다.

이러한 정책들은 귀농 인구의 지속적인 유입과 안정적 정착을 돕는 동시에, 신안군을 지속 가능한 농촌 전략의 모범 지자체로 부상시키고 있음을 보여준다.


군은 이번 수상을 계기로 앞으로도 적극적인 행정과 실효성 있는 귀농·귀촌 정책을 지속적으로 추진해 군민과 귀농인의 상생 발전을 이끌어간다는 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기