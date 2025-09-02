신안군, 창농·귀농 고향사랑 박람회서 우수상 수상

신재생에너지와 귀농·귀촌 정책 결합

전국 지자체 중 혁신적 성과 인정

지난 1일 신안군이 창농귀농 고향사랑박람회서 우수상을 받았다. 신안군 제공

전남 신안군이 서울 AT센터에서 열린 '2025 A FARM SHOW 창농·귀농 고향사랑 박람회'에서 우수상을 수상하며 전국 지자체 가운데 탁월한 성과를 인정받았다.

이번 수상은 신안군이 꾸준히 추진해 온 귀농·귀촌 유치 정책의 실효성과 신재생에너지 정책 성과가 결합된 결과로 평가된다.

박람회에는 전국 100여 개 지자체와 농업 관련 기업이 참가해 도시민들에게 귀농·귀촌 관련 정보를 제공하고 안정적 정착을 지원하는 다양한 정책을 공유했다.

군은 홍보관을 운영하며 귀농·귀촌 상담과 군만의 차별화된 정책들을 소개해 관람객들로부터 큰 관심을 끌었다.

특히, 햇빛연금·햇빛아동수당으로 대표되는 신재생에너지 이익공유제와 더불어 ▲살아보기 프로그램 ▲전남형 만원 세컨하우스 ▲전남형 만원 주택 등 실질적이고 체감할 수 있는 정책들이 높은 평가를 받았다.

이러한 정책들은 귀농 인구의 지속적인 유입과 안정적 정착을 돕는 동시에, 신안군을 지속 가능한 농촌 전략의 모범 지자체로 부상시키고 있음을 보여준다.

군은 이번 수상을 계기로 앞으로도 적극적인 행정과 실효성 있는 귀농·귀촌 정책을 지속적으로 추진해 군민과 귀농인의 상생 발전을 이끌어간다는 계획이다.





