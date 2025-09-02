본문 바로가기
충남개발공사, 초목류 폐기물 연료화 시범사업 추진

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.02 15:25

충남·서천군·중부발전·충남개발공사 업무협약…2028년 초목류 순환센터 가동 목표
금강하구언 떠내려온 초목류 자원화…생태계 보호·탄소저감 기대

충남개발공사, 초목류 폐기물 연료화 시범사업 추진
충남개발공사가 충남도, 서천군, 한국중부발전 등과 금강하구언 일대 초목류 폐기물을 연료화하는 시범사업에 나선다. 국내 최초로 추진되는 이 사업은 매년 집중호우 때 발생하는 대량의 초목류 쓰레기를 자원으로 되살려 탄소중립 사회 실현과 해양생태계 보전에 기여할 전망이다.


충남개발공사는 2일 열린 제9회 충남도 탄소중립 국제컨퍼런스 개막식에서 '금강하구언 초목류 Re-born 프로젝트' 업무협약을 체결했다.

금강하구언 초목류 Re-born 프로젝트는 매년 호우 때마다 금강 상류에서 떠내려오는 초목류 폐기물이 생태계와 어업·양식업에 큰 피해를 주는 문제를 해결하기 위한 전국 최초이며, 수거된 초목류를 선별해 연료로 재활용함으로써 자원순환과 탄소저감을 동시에 실현하는 것이 핵심이다.


개발공사는 서천 장항국가산업단지 내 초목류 순환센터 설치 및 운영을 공동 추진한다. 센터는 폐기물 수거부터 선별, 에너지화까지 이어지는 자원순환 전 과정을 맡는다.


이 사업은 올해 하반기 설치 부지 확보와 설계를 시작으로 오는 028년 상반기 본격 운영을 목표로 추진된다.

김병근 사장은 "지방공기업 최초로 추진되는 이번 사업을 성공적으로 완수해 충남도가 탄소중립사회를 선도하고, 해양폐기물 자원화의 대표 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
