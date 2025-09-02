여주시, 중동 해외시장개척단 파견…1070만 달러 성과

경기 여주시가 관내 기업의 해외 판로 확대를 위해 중동 해외시장개척단을 파견해 총 21건, MOU체결 1건, 1070만 달러 규모의 수출 상담 실적을 거뒀다고 2일 밝혔다.

해외 시장개척단은 바이어와의 1대 1 상담을 통해 수출 기반이 부족한 지역 중소기업의 해외 진출을 지원하는 사업으로, 여주시와 경기도경제과학진흥원은 바이어 섭외, 통역, 항공료 등을 지원하여 관내 중소기업의 실질적인 수출 성과를 위해 매년 추진하고 있다.

여주시는 지난 8월 24일부터 30일까지 아랍에미리트 두바이와 튀르키예 이스탄불에서 '2025년 중동 해외시장개척단'을 운영해 총 21건의 수출 상담을 진행했다.

참여 기업들은 "현지 구매자와의 상담을 통해 중동 시장의 흐름과 수요를 직접 확인하여 해외 진출에 더 다가갈 수 있었다"며 기대감을 드러냈다.

이충우 여주시장은 "이번 시장개척단 파견으로 지역 중소기업들이 글로벌 시장에 진출하여 더욱 성장할 수 있는 계기가 되었기를 바란다"며 "여주시는 앞으로도 기업들에게 도움이 되는 지원 정책을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.





여주=이종구 기자



