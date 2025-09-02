본문 바로가기
화성시 "정조대왕 능행차에 직접 참여하세요"

정두환기자

입력2025.09.02 13:24

정조효 퍼레이드·능행차·현륭원 천원 시민행렬단 모집

경기도 화성시는 오는 27~28일 개최되는 '2025 정조효문화제·정조대왕능행차 공동재현'에 참가할 시민행렬단을 모집한다고 2일 밝혔다.

참여 대상 주요 프로그램은 ▲전국 정조 효 퍼레이드단 ▲정조대왕능행차 시민 행렬단 ▲현륭원 천원 시민 행렬단 등이다.


'전국 정조 효 퍼레이드단'은 28일 동탄센트럴파크에서 정조효공원까지 이어지는 6.9㎞ 구간을 행진하며 참가자가 직접 준비한 퍼포먼스를 펼치게 된다. 국적, 거주지에 제한 없이 초등학교 4학년 이상으로 구성된 10개 팀을 모집한다. 오는 8일까지 참가 신청을 받는다. 선정된 팀 중 우수 단체에는 최대 300만원의 시상금과 화성특례시장상을 수여한다.

이날 함께 진행되는 '정조대왕능행차 시민 행렬단'은 풀 코스(6.9㎞)와 하프코스(3.4㎞) 중 원하는 코스를 선택할 수 있다. 모집인원은 풀 코스 50명, 하프코스 150명 등 총 200명이다. 참가비는 1인당 1만원이다. 오는 12일까지 신청을 받는다.


27일 열리는 '현륭원 천원 시민 행렬단'은 태안3지구에서 정조효공원까지 약 1㎞를 행진한다. '현륭원 천원'은 1789년 정조대왕이 양주 배봉산에 있던 아버지 사도세자의 묘를 화성(화산)으로 옮기는 과정을 재현하는 행사다. 개인과 단체 누구나 신청할 수 있다. 오는 12일까지 265명을 모집한다.


참가 희망자는 정조효문화제 공식 인스타그램 프로필 링크 또는 정조효문화제 공식 홈페이지에서 신청할 수 있다.

정명근 화성시장은 "정조대왕능행차는 과거 재현에 머무르지 않고 시민이 주인공으로 함께 만들어가는 살아있는 역사문화축제"라며 "많은 시민이 참여해 정조의 깊은 효심과 화성의 역사적 가치를 함께 느끼고 즐기기를 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
