구윤철 부총리 "조만간 새정부 신대외경제전략 발표할 것"

2일 대외경제장관회의

미국 관세협상 지원 후속 대책도 곧 발표

정부가 통상 환경의 불확실성에 대응하기 위해 조만간 새 정부의 '신대외경제전략'을 구체화해 발표한다. 또 최근 타결된 미국과 관세 협상을 지원하기 위한 후속 대책도 곧 내놓을 계획이다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 정부서울청사에서 대외경제장관회의를 주재하고 "세상의 변화에 발 빠르게 맞춘다는 여세추이(與世推移)의 자세로 대응하겠다"며 "새 정부의 신 대외경제전략을 구체화해 발표할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "조만간 발표되는 미국 관세 협상 후속 지원대책을 통해 우리 기업의 관세 대응을 적극적으로 지원하고 산업 경쟁력 강화에도 힘쓰겠다"고 했다.

구 부총리는 지난주 개최된 한미 정상회담에 대해서는 "한미 양국 간 경제·안보·첨단기술이 결합한 '미래형 동맹' 관계로 발전하기 위한 전기를 마련한 것"이라고 평가했다. 조선·원자력·항공·LNG·핵심 광물 등 전략 산업 분야에서 2건의 계약과 9건의 MOU가 체결된 점을 강조하며 "'한미 제조업 르네상스 파트너십'의 교두보를 마련했다"고 강조했다.

이어ㅍ"3500억 달러 규모의 대미 투자 금융 패키지는 지난 7월 30일 큰 틀에서 합의를 재확인한 것"이라며 "앞으로 세부 실행 방안을 마련하기 위한 양국 간 협의를 지속할 것"이라고 밝혔다. 한일 정상 회담에 대해서는 양국 간 실질적인 논의를 진전시킨 계기가 됐다고 평가했다. 앞으로 수소 공급망 연계, AI 분야 글로벌 사우스 공동진출 등 양국이 시너지를 낼 수 있는 미래 핵심 산업 분야의 협력도 강화해 나가겠다고 했다.

공급망 안정화와 수출 시장 다변화를 위한 아세안 주요국과의 협력도 강화해나가겠다고 밝혔다. 구 부총리는 "글로벌 3위 시장 규모를 가진 태국과 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 체결을 조속히 확정해 아세안 시장을 확대하겠다"며 "말레이시아와도 FTA 체결을 조속히 마무리할 것"이라고 했다. 싱가포르와는 경제와 통상 환경 변화를 반영해 FTA 개선 협상을 추진하겠다고 했다.





