李대통령, 23일 첫 유엔 총회 연설…AI 관련 안보리 토의도 주재(종합)

유엔 안보리 토의 주재는 대한민국 대통령으로는 처음

국무회의도 주재 "잠재 성장률 끌어올릴 과감한 해법" 주문

상법개정안·노란봉투법 관련 "노사·시장 참여자 모두 존중·협력 정신 더욱 필요"

'국가 성장전략'을 주제로 업무보고 받고 논의

이재명 대통령이 오는 23일 제80차 유엔(UN) 총회에 참석해 기조 연설한다. 또 대한민국 대통령으로서는 처음으로 인공지능(AI)과 국제평화안보를 주제로 유엔 안전보장이사회 공개토의도 주재한다.

2일 강유정 대통령실 대변인은 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "이 대통령이 오는 23일 미국 뉴욕에서 개최되는 제80차 유엔 총회 고위급 회의에 참석한다"고 밝혔다. 이 대통령은 현지시간으로 23일 오전 9시부터 오후 2시 45분 사이 열리는 첫 세션에서 7번째 기조연설자로 등장해 15분간 연설할 예정이다.

유엔 총회는 매년 9월 셋째 주 화요일부터 일주일 동안 열리며, 193개 회원국 정상급 인사가 대거 참석하는 세계 최대 다자외교 무대다. 이 대통령은 기조연설을 통해 대한민국의 민주주의 극복 과정을 공유하고 한반도 문제를 비롯한 글로벌 현안에 대해 우리 정부의 비전과 정책을 제시할 계획이다. 강 대변인은 "국제사회와의 연대를 강화하고 글로벌 책임 강국으로서 대민 위상 높이는 다양한 외교활동 펼칠 계획"이라며 "올해는 유엔 창설 80주년을 맞는 뜻깊은 해로 국제사회 이목이 어느 때보다 집중될 것으로 예상한다"고 설명했다.

이 대통령은 24일에는 유엔 안보리 의장국으로 AI 관련 고위급 공개 토의도 주재한다. 대한민국 대통령으로는 첫 사례로, 한국이 9월 한 달 동안 안보리 의장국으로 역할을 수행하게 된 데 따른 것이다.

아울러 이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 1% 수준까지 추락한 잠재성장률을 끌어올릴 과감한 해법을 주문했다. 이 대통령은 "산업생산, 소비, 설비투자가 나란히 증가세로 전환됐고 소매 판매의 경우 소비쿠폰에 힘입어 29개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했다"면서도 "잠재 성장률을 끌어올리지 않으면 어떤 정책도 반짝 효과에 그칠 게 분명하다"고 말했다.

그러면서 이 대통령은 "적극 재정과 생산적 금융을 양대 마중물로 삼아 신기술 혁신지원, 규제개혁, 산업재편, 인재 양성 등을 포괄하는 범정부 종합대책 신속히 수립해 추진해달라"면서 "어떤 제약에도 얽매이지 말고 과감한 해법을 준비해주기를 바란다"고 했다.

또한 이 대통령은 이날 국무회의 법률공포안건에 포함된 상법개정안과 노란봉투법에 대해서는 입법 취지를 살리기 위해 노사를 포함한 시장 참여자 모두 상호 존중과 협력이 정신이 더욱 필요하다고 강조했다. 이 대통령은 "자주 하는 말로, 새는 양 날개로 난다. 기업·노동 둘 다 중요하다"면서 "어느 한쪽 편만 있어서는 안 된다. 소뿔 바로잡자고 '교각살우' 잘못을 범해선 안 된다"고 말했다. 관계부처에도 후속 조치에 만전을 기해주기 바란다고 덧붙였다.

한편 이 대통령은 기획재정부, 과학기술정보통신부, 행정안전부 등 관계부처로부터 업무보고를 받고 '국가 성장전략'을 주제로 논의를 진행했다.





