거창군, 9월 정례조회서 공무원에 표창장 수여

경남 거창군은 공무원, 군민 등 250여명이 참석한 가운데 2025년 9월 정례조회를 개최했다고 2일 밝혔다.

정례조회에 앞서 '낭만아재' 밴드의 공연으로 가을 감성을 더했으며, 필리핀 푸라시 파견공무원인 널린 발고스씨의 연수 소감 발표와 김현태 도시건축과장의 대동리 회전교차로 경관개선사업 주제 발표가 이어져 참석자들과 공감과 공유의 시간을 가졌다.

이어 각종 시책과 군정 발전에 기여한 군민에 대한 표창패 수여와 2025년 정부 모범 공무원과 적극 행정 우수공무원 등 유공 공무원에 대한 표창장을 수여하며, 그동안의 노고에 대한 감사의 인사를 전했다.

구인모 군수는 "제35회 거창국제연극제의 성공적 개최, 매니페스토 경진대회 최우수상 수상, 125억원 규모의 지역개발사업 공모 선정 등을 언급하며" 집중호우와 폭염으로 비상근무가 잦았던 직원들을 격려하고 감사의 뜻을 표했다.

한편 9월에는 거창 한마당 대축제와 제4회 감악산 꽃&별 여행 행사 등 주요 행사가 집중된 만큼 철저한 준비와 홍보를 요청했다. 아울러 거창군도 아열대 기후로 변화하고 있음을 강조하며, 2026년 업무계획에는 기후변화와 관련된 시책이 충실히 반영될 수 있도록 준비해 달라고 당부했다.





