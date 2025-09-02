본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

특검, '계엄 해제 방해' 추경호 전 국힘 원내대표 자택·의원실 압수수색

염다연기자

입력2025.09.02 09:37

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

계엄 당일 의총 장소 잇단 변경
추경호 측 "대통령실 지시·표결 방해 없었다"

비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 2일 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 추경호 전 국민의힘 원내대표에 대한 강제수사에 착수했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

법조계에 따르면 특검팀은 이날 오전부터 서울 강남구에 있는 추 전 원내대표 자택 등지를 압수수색하고 있다. 의원실도 압수수색하기 위해 국회 사무처에서 영장 집행을 협의 중이다.


특검팀은 지난해 12월 4일 계엄 해제 결의안 표결 당시 추 전 원내대표 등이 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중이다. 국민의힘 의원들은 108명 중 18명만 표결에 참여했다.

앞서 특검팀은 이와 관련해 지난달 21일 국회 사무처를 압수수색해 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보한 바 있다. 당시 압수수색영장에는 추 전 원내대표가 피의자로 기재됐다. 또 특검팀은 추 전 원내대표가 계엄 선포 직후 윤석열 전 대통령 등과 통화한 내역도 확보해 수사 중이다.


특검팀은 당시 추 전 원내대표의 동선을 파악하고 이를 재구성해 장소 변경과 이동, 외부 연락 과정에서 무슨 일이 있었는지 규명할 방침이다. 수행 직원을 통해서도 추 전 원내대표의 행적을 추적할 전망이다.


추 전 원내대표 측은 계엄을 사전에 인지하지 못했고 윤 전 대통령과 표결 방해를 논의하지도 않았다는 입장이다.

특검팀은 이날 확보한 자료를 검토한 뒤 조만간 추 전 원내대표를 불러 관련 의혹을 조사할 것으로 보인다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행하다 먹었으면 큰일 날 뻔"…버리기 아까워 유통기한 조작한 편의점 "일본여행하다 먹었으면 큰일 날 뻔"…버리기 아까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

"해변 죽은 물고기 만지거나 밟으면 안돼"…中 6세 아이 큰 일날 뻔

"해도해도 너무해" 가슴만 훼손된 동상…화단 설치가 해법?

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기