임종식 경북교육감 "학교폭력 거창한 구호 보다는 생활속 작은 실천서 시작"

경북교육청(교육감 임종식)은 지난 1일 경북일고등학교에서 2026년 '학교폭력 ZERO 챌린지'의 일환으로 추진 예정인 '학교폭력 안되지(돼지) 국밥' 캠페인을 시범 운영했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 2025년 1학기에 진행된 '주먹 대신 주먹밥'」 캠페인의 후속으로, 학생들이 일상에서 자연스럽게 배려와 존중의 가치를 체득할 수 있도록 점심 급식과 연계한 학교폭력 예방 프로그램이다.

임종식 경북교육감(중앙)이 예천군 경북일고에서 학생들과 식사를 하면서 학교폭력은 거창한 구호가 아니라 생활속 작은 실천에서 시작된다고 강조했다.

행사는 경북일고등학교 식생활교육관에서 점심시간에 맞춰 진행되었으며, 학생회와 학교폭력예방 학생자율동아리 학생들이 주도적으로 참여했다. 학생들은 탈인형, 피켓, 어깨띠를 활용한 학교폭력 예방 퍼포먼스와 구호 제창으로 진행했다.

점심 메뉴는 친구 마음에 꽃을 심는 하루 꽃씨잡곡밥, 학교폭력 안되(돼)지국밥, 사이좋게 지내새우, 사랑이 넘치는 학교 하트햄계란구이, 친구 사이 너무너무 좋아 열무무생채 등 재치 있는 이름으로 준비했다.

식사 후에는 친구 이름으로 삼행시 짓기, 소원나무에 메시지 걸기, 포토존에서 친구와 사진 찍기, 예쁜 말 주고받기 등 학생 주도의 학교폭력 예방 활동이 이어졌다. 특히 학교폭력 예방 사제동행 동아리의 버스킹 공연은 학교폭력 없는 학교를 향한 의지를 보여주는 뜻깊은 무대가 되었다.

임종식 경북교육감은 "학교폭력 예방은 거창한 구호가 아니라 생활 속 작은 실천에서 시작된다"라며, "이번 시범 운영을 통해 내년에 추진될 식생활교육관 연계 학교폭력 예방 캠페인의 목적과 방향을 구체화할 수 있었으며, 앞으로도 학생 주도의 창의적인 학교폭력 예방 캠페인을 통해 존중과 배려가 살아 있는 따뜻한 학교문화를 확산해 나가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



