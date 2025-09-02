현대약품, '24회 대학생 마케터 활동' 수료식 진행

제약업계 최초 AI 활용 대학생 마케팅 서포터즈

현대약품은 수료한 15명의 대학생 마케터들의 노고를 위로하며, 기획력, 콘텐츠 완성도, 광고 성과와 성실도를 종합 평가해 우수팀을 선발, 별도의 상금을 지급했다.

현대약품은 2008년부터 꾸준히 대학생들과 함께 마케팅 활동을 펼치고 있다. 특히 23회에 이어 이번 24회 역시 제약업계 최초로 인공지능(AI)을 활용한 대학생 마케팅 서포터즈로 주목을 받은 바 있다.

24회 서포터즈들은 약 두 달간의 활동기간 동안 현대약품의 주력 브랜드를 대상으로 AI 기반 마케팅 콘텐츠를 직접 제작했으며, 해당 콘텐츠들은 현대약품 인스타그램을 통해 공개되기도 했다.

대학생들의 참신한 아이디어와 기획력을 바탕으로 제작된 AI 콘텐츠들은 다양한 AI 도구를 활용하여 높은 완성도를 구현했으며, 최신 이슈를 반영한 기획을 통해 현대약품 브랜드 친밀감 향상에 기여했다.

실제 대학생 서포터즈들이 제작한 40개 이상의 AI 콘텐츠들의 총 조회수가 약 120만회를 돌파하는 등 높은 관심을 보이기도 했다.

현대약품 관계자는 "이번 대학생 마케터 프로그램은 기존 마케팅 실무 체험을 넘어 AI 도구를 활용한 콘텐츠 기획부터 제작, 확산까지 전 과정을 경험할 기회를 제공했다"며 "대학생들에게는 AI 기반 마케팅 역량 향상의 기회가 되었고, 기업 또한 트렌드를 선도하는 차별화된 콘텐츠를 확보할 수 있었던 만큼 앞으로도 대학생 마케터 활동을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





