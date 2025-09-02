하반기 韓라면 공세 시작된다[클릭 e종목]

오뚜기 진라면으로 해외 공략 확대

농심은 유럽 침투…美시장 '신라면 툼바' 진출

'대장주' 삼양식품, '불닭볶음면' 없어서 못팔아

계임사태 이후 기업들이 커피, 빵, 냉동식품, 라면 등 가공식품 53개 품목에 대해 가격을 인상하면서 '밥상물가'가 비상이다. 그동안 기업이 정부의 물가 안정 대책에 협조하는 차원에서 가격 인상을 자제해오다 국정 공백기에 제품 가격을 무더기로 올렸다는 분석이 많다.사진은 10일 서울의 한 대형마트 라면판매대 모습. 2025.06.10 AD 원본보기 아이콘

하반기 국내 라면 업체들의 실적 성장 기대감이 커지고 있다. 미국 진출과 케이팝 데몬 헌터스 등 콘텐츠 열풍 영향으로 수익성을 끌어올리고 외형도 키울 수 있다는 분석이다.

2일 한국투자증권은 이같은 배경에 라면 업종에 대한 비중확대 의견을 유지했다.

우선 가장 부진했던 오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 394,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 383,500 2025.09.02 개장전(20분지연) 관련기사 오뚜기, '진라면 약간매운맛' 정식 출시오뚜기, 오즈키친 짜장 3종 출시"도파민 터지는 매운맛"… 오뚜기, '더핫 열라면' 출시 전 종목 시세 보기 close 도 점차 반등 기대감이 커지고 있다. 지난달부터 오뚜기는 미국 캘리포니아 북부 코스트코 매장 64곳에 진라면 컵라면을 유통하기 시작했다. 올해 초부터 BTS 진과 진라면 홍보 글로벌 캠페인을 진행 중이다. 연내 캘리포니아 남부 지역 코스트코까지 입점을 확대할 계획이다.

오뚜기는 국내 라면 시장 점유율 2위임에도 불구하고 지난해 기준 해외 매출액 비중이 10.2%에 불과했다. 경쟁사인 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 428,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 410,000 2025.09.02 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"농심, 글로벌 저변 확대 지속""우리애 사주려고 했는데" 1분40초 컷 실패…농심 '케데헌 협업 라면' 품절[특징주]농심, '케데헌' 협업 제품 출시에 5%대↑ 전 종목 시세 보기 close (26.2%), 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 1,567,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,566,000 2025.09.02 개장전(20분지연) 관련기사 추가 투자금 마련은 물론 신용미수 대환까지! 연 4%대 최저금리로 당일 OK[클릭 e종목] 여전히 불타는 삼양식품의 불닭[특징주]삼양식품, 3일 연속 강세 행진…160만원 돌파 전 종목 시세 보기 close (77.3%) 대비 현저히 낮은 수치다. 향후 해외 매출액 비중이 늘어나면 기업가치(밸류에이션) 재평가를 기대할 수 있을 것으로 보인다.

미국 라면 시장 경쟁 심화로 수익성이 떨어졌던 농심은 2분기 실적 발표 이후 케이팝 데몬 헌터스와 협업 마케팅 계획을 발표하며 주가 반등에 성공했다. 최근 유럽 판매 법인 설립으로 유럽 시장 침투 속도도 올리고 있다. 하반기부터 미국 시장에 신라면 툼바 제품 출시가 본격화하는 만큼 실적 성장이 기대된다.

최근 미국 홍보 비용이 늘면서 미국 법인 수익성이 떨어졌지만, 3분기 실적에 대한 투자자들의 눈높이는 이미 낮아졌다. 추가 홍보 비용이 지출돼도 미국 시장 내 매출 증가세가 확인된다면 라면 성장에 대한 기대감이 다시 번질 것이라는 분석이다.

삼양식품은 여전한 위용을 보일 것으로 예상된다. 불닭볶음면은 2분기에도 미국 법인의 물량 부족이 이어질 정도로 견조한 수요가 유지됐다. 월마트 입점률 90%, 코스트코 입점률 50%로 경쟁사 대비 메인스트림 침투율이 여전히 낮고, 점포당 매출액 또한 높지 않다는 점을 고려할 때 향후 성장 여력은 충분한 것으로 파악된다.

올해 3분기부터 밀양 2공장 상업 생산 물량이 수출되는 만큼 하반기에는 더욱 빠른 실적 성장이 기대된다. 2027년 중국 공장 가동 계획까지 감안한다면 해외 실적 성장 가능성은 한층 더 확대될 것으로 보인다.

강은지 한국투자증권 연구원은 "국내 음식료품 업체들과 비교했을 때 가장 뚜렷한 해외 사업 성장성과 최고 수준의 영업이익률을 보이는 삼양식품을 음식료 업종 내 최선호주로 유지한다"고 설명했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



