중기부, 딥테크 챌린지 프로젝트 제안서 11개 추가 공개

34개 RFP 모집한 뒤 최종 대상 확정

중소벤처기업부가 올해 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP) 사업으로 지원할 프로젝트를 선정하기 위해 정책지정 연구개발 제안서(RFP) 11개를 추가로 공개했다고 2일 밝혔다.

DCP는 기술적으로 어려운 대규모 프로젝트형 연구개발(R&D) 사업으로, 벤처캐피탈(VC) 등의 민간투자를 포함해 최대 100억원까지 지원한다.

중기부는 올해 DCP 사업으로 총 20개의 프로젝트를 지원할 계획이다. 이를 위해 지난 4월에 23개 RFP를 공개한 데 이어 이번에 11개 RFP를 추가로 공개하였다. 34개 RFP에 대해 수행기업을 공개 모집해 최종 지원 대상을 확정할 예정이다.

이번에 추가되는 11개 RFP는 인공지능(AI), 바이오, 반도체 등 딥테크 분야에 대해 VC, 연구소, 기업 등으로부터 조사한 기술수요를 바탕으로 전문가의 상세기획을 거쳐 선정됐다.

주요 제안 내용은 차세대 반도체 공정용 스캔형 고속 레이저 어닐링 장비 기술 개발, 퇴행성 뇌 질환 치료와 염증 제어가 동시에 가능한 항체 융합 단백질 플랫폼 기술 개발, AI 기반 전기차 폐배터리팩 자동 해체 기술 개발 등이다.

이번에 추가된 RFP를 포함해 총 34개 RFP에 대한 상세한 내용은 전략기술은행 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 기술개발에 도전할 기업은 프로젝트팀 구성, 최소 수행자금 20억원 확보 등의 요건을 갖춰 범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 신청할 수 있다.

박용순 중기부 기술혁신정책관은 "딥테크 기술은 기업 하나의 성장을 넘어 국가경쟁력을 높이고 다양한 기술과 결합해 전 세계 패러다임을 뒤바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있다"며 "역량을 갖춘 우리 중소·벤처기업들이 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 최첨단 기술에 도전하여 세계를 선도할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.





