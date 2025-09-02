본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중기부, 딥테크 챌린지 프로젝트 제안서 11개 추가 공개

이서희기자

입력2025.09.02 12:00

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

34개 RFP 모집한 뒤 최종 대상 확정

중소벤처기업부가 올해 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP) 사업으로 지원할 프로젝트를 선정하기 위해 정책지정 연구개발 제안서(RFP) 11개를 추가로 공개했다고 2일 밝혔다.


중기부, 딥테크 챌린지 프로젝트 제안서 11개 추가 공개
AD
원본보기 아이콘

DCP는 기술적으로 어려운 대규모 프로젝트형 연구개발(R&D) 사업으로, 벤처캐피탈(VC) 등의 민간투자를 포함해 최대 100억원까지 지원한다.

중기부는 올해 DCP 사업으로 총 20개의 프로젝트를 지원할 계획이다. 이를 위해 지난 4월에 23개 RFP를 공개한 데 이어 이번에 11개 RFP를 추가로 공개하였다. 34개 RFP에 대해 수행기업을 공개 모집해 최종 지원 대상을 확정할 예정이다.


이번에 추가되는 11개 RFP는 인공지능(AI), 바이오, 반도체 등 딥테크 분야에 대해 VC, 연구소, 기업 등으로부터 조사한 기술수요를 바탕으로 전문가의 상세기획을 거쳐 선정됐다.


주요 제안 내용은 차세대 반도체 공정용 스캔형 고속 레이저 어닐링 장비 기술 개발, 퇴행성 뇌 질환 치료와 염증 제어가 동시에 가능한 항체 융합 단백질 플랫폼 기술 개발, AI 기반 전기차 폐배터리팩 자동 해체 기술 개발 등이다.

이번에 추가된 RFP를 포함해 총 34개 RFP에 대한 상세한 내용은 전략기술은행 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 기술개발에 도전할 기업은 프로젝트팀 구성, 최소 수행자금 20억원 확보 등의 요건을 갖춰 범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 신청할 수 있다.


박용순 중기부 기술혁신정책관은 "딥테크 기술은 기업 하나의 성장을 넘어 국가경쟁력을 높이고 다양한 기술과 결합해 전 세계 패러다임을 뒤바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있다"며 "역량을 갖춘 우리 중소·벤처기업들이 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 최첨단 기술에 도전하여 세계를 선도할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기